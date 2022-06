Lãnh đạo ngành giáo dục Yên Bái lên tiếng vụ học sinh lớp 9 không đi học vẫn được xét tốt nghiệp

Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Phú.

Liên quan đến thông tin học sinh lớp 9 của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Phú (xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) không đi học vẫn có học bạ và được xét tốt nghiệp, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản giao UBND thị xã Nghĩa Lộ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ vụ việc này và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định và thẩm quyền.

Theo ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, đơn vị đang phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định đánh giá, xếp loại học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục.

Trước đó, ngày 6/6, có thông tin phản ánh về trường hợp em Lò Thị D, học sinh lớp 9 của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Phú, đi học 1 tuần vào đầu năm học 2021-2022, sau đó em D theo gia đình vào miền Nam sinh sống. Tuy nhiên, cuối năm học, em D vẫn có điểm, học bạ và được xét tốt nghiệp.

Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc trên, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xác minh làm rõ. Hiện đã có thông tin kết quả xác minh và hướng xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả của vụ việc này.

Theo đó, em Lò Thị D (sinh năm 2007, cư trú tại Thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ), là học sinh lớp 9 của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Phú. Trong học kỳ I năm học 2021-2022, do cha mẹ đi làm ăn xa, thỉnh thoảng em D có nghỉ học với tổng số lần nghỉ học trong học kỳ là 10 buổi (trong đó 9 buổi không lý do, 1 buổi có lý do). Tuy nhiên, học sinh Lò Thị D đã hoàn thành chương trình học kỳ I với đầy đủ bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ của tất cả các môn học và có tham gia chương trình học kỳ II (một số thông tin phản ánh học sinh Lò Thị D chỉ học một tuần đầu trong cả năm học là chưa chính xác).

Đến tháng 2/2022, học sinh D nghỉ học 3 buổi, giáo viên chủ nhiệm lớp là cô Hoàng Thị Liệu đã báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường và đến gia đình để vận động em D ra lớp học. Sau đó do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ diễn biến phức tạp và kéo dài, em D và các học sinh cùng lớp được nhà trường cho học trực tuyến tại nhà và được giao bài trên nhóm Zalo của lớp, trong thời gian đó học sinh D vẫn tương tác trên nhóm lớp học.

Đến ngày 4/4/2022, khi học sinh của nhà trường được đi học trở lại trực tiếp thì em D không ra lớp học, giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ và được biết D mới rời khỏi địa bàn thị xã. Thời điểm kiểm tra học kì II, năm học 2021-2022, giáo viên chủ nhiệm lớp của em D đã lên gặp Hiệu trưởng nhà trường là bà Vũ Thị Hà để xin ý kiến về trường hợp này và được Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo tạo điều kiện để xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở cho học sinh Lò Thị D. Từ đó giáo viên chủ nhiệm lớp và 8 giáo viên các bộ môn của lớp đã tự cho điểm, đánh giá xếp loại học kỳ II, cả năm và làm hồ sơ xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở cho học sinh D.

Đến thời điểm phát hiện vụ việc là ngày 1/6/2022, học sinh Lò Thị D đã được công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Tuy nhiên, kết quả học tập cũng như việc công nhận tốt nghiệp của học sinh D chưa được công bố công khai trước toàn thể học sinh nhà trường cũng như học sinh D và gia đình (hồ sơ và kết quả học tập rèn luyện của học sinh D được nhà trường lưu trữ trên phần mềm SMAS và cơ sở dữ liệu cùng số điểm, học bạ).

Qua điều tra, xác minh, việc các thầy cô của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Phú, tạo điều kiện, hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp cho học sinh Lò Thị D không mang động cơ vì lợi ích cá nhân, mà chỉ với mong muốn tạo điều kiện cho học sinh của mình được tốt nghiệp Trung học Cơ sở, từ đó thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống sau này.

Hiện, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã thực hiện quy trình, thủ tục hủy bỏ kết quả điểm học kỳ II, cả năm của năm học 2021-2022 và kết quả công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở của học sinh Lò Thị D theo quy định; đưa học sinh D vào danh sách học sinh bỏ học của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Phú, từ tháng 3/2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ giám sát, hướng dẫn Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Phú, thực hiện quy trình, thủ tục để khôi phục kết quả theo dõi tỷ lệ chuyên cần, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh Lò Thị D trên các hồ sơ, học bạ bản gốc về đúng kết quả học tập thực tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả của vụ việc, ngày 9/6, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức họp kiểm điểm đối với bà Vũ Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Phú và giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường tổ chức họp kiểm điểm đối với các giáo viên có liên quan trong vụ việc theo quy định hiện hành.

UBND thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc, thành lập các Hội đồng kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, viên chức để làm rõ mức độ vi phạm và xem xét quyết định hình thức kỷ luật nghiêm minh, chính đáng đối với các hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

