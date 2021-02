Làm việc quá tải, nữ nhân viên y tế ngất xỉu tại điểm lấy mẫu xét nghiệm

Chị Tống Thị Loan ngất xỉu tại điểm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Phạm Thái (Kinh Môn, Hải Dương).

Tối 2/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một nữ nhân viên y tế tại phường Phạm Thái (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) ngất xỉu khi làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19. Theo thông tin chia sẻ, do khối lượng công việc lớn, làm việc liên tục trong thời gian dài khiến nữ nhân viên y tế quá tải, đuối sức và ngất xỉu.

Chứng kiến, các chiến sỹ công an cùng tổ công tác nhanh chóng đưa chị này vào trạm y tế chăm sóc, nghỉ ngơi.

Thông tin, hình ảnh về nữ nhân viên y tế này được chia sẻ rất nhanh chóng, được nhiều người quan tâm, động viên, lời chúc sức khỏi đến chị cùng toàn thể các y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Mạnh Hồng – Chủ tịch UBND phường Phạm Thái cho biết, nữ nhân viên y tế bị ngất được chia sẻ trên mạng tên là Tống Thị Loan (SN 1985), là nhân viên y tế tại Trạm y tế phường.

Cán bộ công an đưa chị Loan về trạm y tế nghỉ ngơi.

Chiều 2/2, tổ công tác liên ngành y tế, công an làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 và người dân liên quan ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Do công việc quá tải nhiều ngày qua, chị Loan có biểu hiện đuối sức, mệt mỏi rồi ngất xỉu tại điểm lấy mẫu xét nghiệm. Ngay sau đó, cán bộ công an đã đưa chị Loan vào trạm y tế nghỉ ngơi, chăm sóc và đã hồi tỉnh sau đó.

“Sáng 3/2, sức khỏe chị Loan đã ổn định, chị Loan đã tiếp tục công tác lấy mẫu xét nghiệm và phòng chống dịch của địa phương”, ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, từ ngày 29/1 đến nay tại phường phát hiện 5 ca dương tính virus SARS-CoV-2, 38 trường hợp F1 và hơn 700 trường hợp F2 và liên quan. Địa phương đã lập 4 điểm phong tỏa, cách ly tại 3 khu dân cư: Dưỡng Nham (2 điểm), Lĩnh Đông và Quảng Trì (1 điểm).

Tính đến sang 3/2, toàn bộ F1, F2 trên địa bàn phường Phạm Thái đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và đang chờ kết quả. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương.

Tác giả: NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong