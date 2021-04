Làm thế nào để tóc không bị bạc sớm?

Khi chúng ta già hơn, các tế bào sắc tố trong nang tóc cũng dần chết đi. Lúc có ít tế bào sắc tố hơn trong nang tóc, sợi tóc đó sẽ không còn chứa nhiều melanin và trở thành màu trong suốt hơn như xám, bạc hoặc trắng.

Lý do có tóc bạc

Chia sẻ với The Zoe Report, Michele Green - bác sĩ da liễu thẩm mỹ - cho biết có một số lý do chính khiến tóc chuyển màu. Quá trình lão hóa là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Khi chúng ta già đi, các enzym có liên quan đến mất cân bằng oxy hóa như catalase không hoạt động hiệu quả giống lúc còn trẻ.

Điều này hình thành nên việc sản xuất quá nhiều hydrogen peroxide, dẫn đến sự ức chế tổng hợp melanin. Kết quả là có ít sắc tố trên tóc hơn.

Michele Green chỉ ra rằng do tóc bạc hầu như là kết quả của quá trình lão hóa tự nhiên, không có cách nào thực sự để ngăn chặn hoàn toàn. Tuy nhiên, trong những trường hợp không quá phổ biến, tóc bạc có thể là kết quả của một số bệnh như thiếu hụt vitamin (B6, B12...), rối loạn tuyến giáp, bệnh bạch biến và rụng tóc từng vùng.

Một trong những nguyên nhân gây tóc bạc sớm là mất cân bằng oxy hóa. Ảnh: Allure.

Ngoài ra, thuốc lá, thiếu máu, dinh dưỡng kém và mức độ căng thẳng cũng có thể đẩy nhanh quá trình này.

Căng thẳng không thể khiến tóc bạc chỉ sau một đêm nhưng nó có thể đẩy nhanh quá trình tiêu diệt melanocyte - tế bào sản xuất ra hắc tố melanin, chất tạo sắc tố cho tóc. Hormone căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của tế bào hắc tố. Chúng gây ra chứng viêm dẫn đến việc sản xuất các gốc tự do, ảnh hưởng đến việc sản xuất melanin.

Cách ngăn ngừa

Theo tự nhiên, cơ thể chúng ta sẽ mất cân bằng oxy hóa khi già đi. Để ngăn ngừa điều này, bạn có thể giảm tiếp xúc với các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường, hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm có tỷ lệ sản sinh gốc tự do cao hơn như thịt đỏ hoặc thực phẩm nướng.

Bác sĩ da liễu thẩm mỹ khuyên mọi người nên chọn chất béo lành mạnh, các loại hạt và bơ giàu vitamin E, thực phẩm giàu vitamin C như quả mọng, ớt và trái cây họ cam quýt, L-tyrosine. Đây là axit amin được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể, chịu trách nhiệm sản xuất melanin. L-tyrosine làm giảm các chứng viêm, giúp giảm căng thẳng và đã được chứng minh là giúp giảm rụng tóc.

Ngoài các yếu tố dinh dưỡng và môi trường, bạn nên tránh hút thuốc, điều trị tất cả tình trạng tuyến giáp và kiểm soát mức độ căng thẳng.

Lối sống lành mạnh, bổ sung vitamin... là những cách giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm. Ảnh: Refinery29.

Bạn không thể ngăn chặn quá trình lão hóa tự nhiên nhưng có thể giảm khả năng mất cân bằng oxy hóa, làm chậm quá trình về lâu dài.

Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner tin rằng việc sử dụng dầu gội chứa kẽm pyrithione có nhiều lợi ích cho da đầu và tóc. Thành phần này được chứng minh trong các nghiên cứu cung cấp các lợi ích chống oxy hóa, ngăn ngừa tác hại của tia UV.

Những loại dầu gội này thường được sử dụng để điều trị da đầu khô, ngứa, gàu và các tình trạng như viêm da tiết bã nhờn, giúp giải quyết tình trạng tóc mỏng.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: zingnews.vn