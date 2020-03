Lái xe ôm bị sát hại, giấu xác dưới mương nước

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an nhiều địa phương bắt giữ Lò Văn Mính (39 tuổi, trú tại Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Lò Văn Mính tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại mương nước trên địa bàn phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân là NVC (48 tuổi, hành nghề xe ôm). Kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy ông C. bị đâm tám nhát dao, trong đó có hai nhát thấu phổi và bụng.

Sau 18 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ Lò Văn Mính khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

