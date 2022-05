Lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục tăng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, một số ngân hàng tiếp tục áp dụng biểu lãi suất huy động mới từ đầu tháng 5, với mức điều chỉnh tăng lên ở các kỳ hạn, đặc biệt là gửi tiết kiệm online.

Ngày 17-5, khoản tiền tiết kiệm online đến hạn, anh Khánh (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) truy cập vào website của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) để tất toán và mở sổ tiết kiệm online mới.

Anh Khánh cho biết khá bất ngờ khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng đã tăng lên 4%/năm, thay vì mức 3,6%/năm trước đó. Các kỳ hạn khác cũng có sự điều chỉnh tăng lên đáng kể, mức lãi suất gửi online cao nhất là 6,5%/năm khi khách gửi từ 15 - 36 tháng. Không chỉ gửi online, biểu lãi suất gửi tại quầy của Eximbank cũng điều chỉnh tăng ở một số kỳ hạn.

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất gửi tiết kiệm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tăng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trên kênh ngân hàng điện tử với mức điều chỉnh tăng hơn đến 1,1 điểm % so với mức hiện hành.

Theo đó, khi tham gia chương trình khuyến mại mới này, khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất ưu đãi lên đến 1 điểm %/năm vào mức lãi suất hiện hành của SHB cho sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi. Bên cạnh mức cộng thưởng này, khi gửi tiền tại quầy giao dịch, khách hàng mới còn được cộng thêm 0,1 điểm %/năm cho các món tiền gửi.

Theo đại diện SHB, mức lãi suất tặng thêm này nhằm thu hút dòng vốn gửi vào ngân hàng trong bối cảnh tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư truyền thống an toàn, sinh lãi đều đặn. Hiện mức lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy cao nhất của SHB là 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 18 tháng ở sản phẩm Tiết kiệm Đại lợi; và lãi suất 6,7%/năm cho khách gửi tiết kiệm online từ 36 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng điều chỉnh tăng lãi suất gửi tiết kiệm trong những ngày qua. Tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), khách hàng gửi online từ 6 tháng trở lên lãi suất 6,5%/năm và mức lãi suất cao nhất 7,2%/năm áp dụng cho các khoản gửi tiết kiệm từ 12 – 15 tháng; lãi suất lên tới 7,4%/năm với khách hàng gửi từ 16 tháng.

Mức lãi suất tiền gửi 7%/năm cũng xuất hiện ngày càng nhiều ở một số ngân hàng, tùy điều kiện, khoản tiền và kỳ hạn khách hàng lựa chọn.

Báo cáo thị trường tiền tệ mới nhất của Công ty chứng khoán SSI cho thấy biểu lãi suất huy động cho khách hàng cá nhân tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ trong những vừa qua ở một số ngân hàng vừa và nhỏ. Trong khi đó, lãi suất huy động với khách hàng tổ chức cũng được điều chỉnh tăng khoảng 0,2 điểm % ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn.

Đến thời điểm này, ngoại trừ nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV chưa ghi nhận sự điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3 - 0,5 điểm % so với cuối năm 2021 ở hầu hết các ngân hàng.

Diễn biến này được công ty SSI đánh giá nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng mạnh trong 4 tháng đầu năm. Áp lực tăng lãi suất huy động còn được thể hiện qua chênh lệch giữa tín dụng - huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm nay.

Khi số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tín dụng tính đến ngày 25-4 đã tăng 6,75% so với cuối năm 2021 (tương đương 16,4% so với cùng kỳ) trong khi huy động vốn chỉ tăng 3,55% (tương đương 10,7% so với cùng kỳ).

Tác giả: Thái Phương

Nguồn tin: Báo Người lao động