Kỷ luật trưởng công an huyện để cấp dưới bỏ lọt tội phạm

Vào 19h30, ngày 12/11/2019, Chuyên án Bí số MBP1119 được “cất vó” sau một thời gian dài trinh sát. Công an huyện Cẩm Xuyên bắt quả tang Phạm Thúy Liễu (SN 1981, trú xã Cẩm Lĩnh) đang vận chuyển 1 thùng cát tông bên trong đựng 187 hộp pháo, có trọng lượng 24,9kg đi bán cho khách mua. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an tiếp tục thu giữ tại nhà Liễu 360 hộp pháo nổ. Tổng số pháo thu giữ được, có khối lượng 548,9 kg. Mở rộng điều tra, công an xác định, Thái Văn Vượng (SN 1989, trú xã Cẩm Lĩnh) là người đã mua số pháo trên từ tỉnh Quảng Ninh, chở bằng tàu, lênh đênh nhiều ngày trên biển, đưa về cất giấu tại nhà Liễu để cùng nhau bán kiếm lời. Đây được xác định là đường dây vận chuyển, buôn bán pháo lậu bằng đường biển lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh.