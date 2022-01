Kỳ án giết người 42 năm không có lời giải ở Bình Thuận đã tìm được hung thủ thực sự, một người đàn ông bị hàm oan đến lúc chết

Theo đó, thông tin trên tờ Tuổi trẻ cho biết, vụ án giết người cướp tài sản đối với nạn nhân Phan Thị Khanh xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (cũ, nay là Bình Thuận) xảy ra vào chiều tối 31/7/1980. Nạn nhân bị giết và bị cướp 1,6 lượng vàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Võ Tê là nghi can và tiến hành bắt tạm giam.

Sau 5 tháng giam giữ, không chứng minh được ông Võ Tê giết người, Công an tỉnh Thuận Hải đã thả ông về và đi tìm người bị tình nghi theo tố cáo của người dân cho rằng người thực sự giết bà Khanh là ông Trương Đình Khôi (còn có tên gọi khác là Trương Chi).

Người bị bắt oan, ông Võ Tê (ảnh chụp từ ảnh thờ của gia đình) - Ảnh: Tuổi trẻ

Ông Tê được thả về nhưng không có quyết định đình chỉ bị can và ông đã mang thân phận bị can đến chết. Sau đó việc điều tra hung thủ giết người không được thực hiện trong một thời gian dài cho đến khi cơ quan điều tra tạm đóng hồ sơ vụ án lại.

Sau này, con ruột của nạn nhân tên là Đỗ Thanh An đã tự tìm kiếm thông tin người bị tình nghi (lúc này thay tên họ thành Lê Minh Sơn) rồi cung cấp cho cơ quan điều tra, nhưng trong suốt mấy chục năm, Công an tỉnh Bình Thuận không tìm được người này.

Không cam tâm vì mẹ mình bị chết mà hung thủ nhởn nhơ, lại thương cho thân phận những người con của ông Võ Tê nên anh Đỗ Thanh An không từ bỏ việc truy tìm hung thủ để minh oan cho người đã chết là ông Tê. Anh An miệt mài truy tìm nơi ở của người bị tình nghi rồi cung cấp cho công an.

Thời gian gần đây, sau quá trình điều tra lại vụ án, cơ quan công an đã tìm được thủ phạm giết bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) là Trương Đình Chi - tức Trần Đình Khôi.

Con trai ông Võ Tê. Ảnh: VnExpress

Về việc xử lý hung thủ thực sự của vụ án, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận - Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, cho biết pháp luật hiện hành không thể xử lý Chi do đã hết thời hiệu xử lý.

Ngay sau khi Trương Đình Chi bị bắt, Công an Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê - bị cho là thủ phạm giết bà Khanh 42 năm trước. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Tê "không cấu thành tội phạm" theo quy định tại Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Đồng thời, Công an Bình Thuận sẽ tiến hành các bước xin lỗi công khai, bồi thường oan sai theo quy định của pháp luật cho gia đình ông Tê, thông tin trên VnExpress cho biết thêm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc