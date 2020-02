Knet chỉ trích Song Hye Kyo - Yoo Ah In vì tình yêu dành cho Vũ Hán giữa đại dịch corona: 'Rất vui khi Joong Ki ly hôn cô ấy!'

Vào ngày 01/02 vừa qua, Yoo Ah In và Song Hye Kyo đều lên tiếng ủng hộ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc – nơi bất nguồn của sự bùng phát đại dịch virus corona đang gây nguy hiểm trên toàn thế giới. Thông qua tài khoản Instagram cá nhân, Yoo Ah In chia sẻ: “Chúng ta là con người. Chúng tôi là Trái đất. Chúng tôi là một”. Bài đăng kèm theo một video do Studio Concrete thiết kế, nó cũng cho thấy cụm từ: “Tình yêu dành cho con người”, chuyển sang “Tình yêu dành cho Vũ Hán”.

Không lâu sau đó, Song Hye Kyo – một người bạn thân, đồng nghiệp lâu năm của Yoo Ah In đã chia sẻ video này trên tài khoản cá nhân của cô ấy với chú thích là một vài biểu tượng cảm xúc cầu nguyện. Trong khi đó, một số nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc đang trì hoãn lịch trình trước mức độ ảnh hưởng, lây lan của virus corona. Hiện tại, số ca nhiễm virut được xác nhận ở Hàn Quốc là 15 bệnh nhân.

Với hành động này, Song Hye Kyo và Yoo Ah In đã nhận phải nhiều chỉ trích từ cư dân mạng Hàn Quốc với những lời bình luận khiếm nhã, châm biếm. Theo khán giả Hàn, tất cả những gì nghệ sĩ quan tâm đến là công chúng Hàn Quốc đang phải đấu tranh, chống chọi với nạn dịch chứ không phải là những người ở quốc gia khác.

Dưới đây là phản hồi của Knet từ Newsen qua Nate:

1. [4693, -203] Dừng lại việc cố gắng hành động như thể đang đánh thức mọi người “chúng ta là Vũ Hán”. Đúng là một trò đùa

2. [+3,543, -153] Có nhất thiết phải làm vậy không…

3. [+3,404, -151] Thật sai lầm

4. [+415, -6] Hẳn là bọn họ đang lo lắng về những người đốt tiền cho mình nhỉ. Nếu quá lo lắng, họ không nên đăng lên SNS (mạng xã hội), họ nên ở đó làm dịch vụ tình nguyện đi chứ

5. [+385, -9] Theo cái cách hành động, hai người này giống như một gia đình vậy đó. Họ muốn người Trung Quốc nhìn họ bằng ánh mắt tốt đẹp lắm đấy mà. Thôi thì đến Trung Quốc ở đi

6. [+323, -9] Cô ấy không có lựa chọn nào khác, Song Hye Kyo không bao giờ có thể từ bỏ Trung Quốc được…

7. [+281, -7] Thu nhập chính của Song Hye Kyo đến từ Trung Quốc, nên vậy đó ㅋㅋ

8. [+257, -2] Hãy đến Vũ Hán thay vì dành thời gian đăng bài trên SNS

9. [+199, -4] Song Hye Kyo = Trung Quốc

10. [+192, -1] Sau đó đến Vũ Hán, mua khẩu trang và đồ ăn cho mọi người ㅋ họ hài thật đấy ㅋㅋ

Phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc trên Naver:

1. [+4,577, -164] Tôi sẽ tin họ nếu họ thực sự đến Vũ Hán và tình nguyện ở đó

2. [+4,567, -198] Họ quá bận rộn khi bị những người quản lý điều khiển và sống trong một ngôi nhà sang trọng giống như lâu đài mà thực tế vẫn chưa chạm mặt những con người sống ngoài kia. Họ đã sống trong một thế giới hoàng tử và công chúa đến nỗi họ không thể thấy mọi người trong quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thương mại, nhà hát và tàu điện ngầm đều đeo khẩu trang, thuốc khử trùng có ở khắp mọi nơi, và dấu hiệu cảnh báo những người đã trở về Hàn sau kỳ nghỉ ở Trung Quốc không được nhập cảnh. Hay họ chỉ không quan tâm bởi vì Trung Quốc cho họ tất cả tiền và tình yêu khi từng rửa tiền và trốn thuế ở Hàn Quốc? Tôi cá là họ chưa bao giờ nghĩ về hòa bình thế giới hoặc quan hệ thế giới. Họ chỉ sợ Trung Quốc. Nếu không biết thực tế là như thế nào đối thì tốt nhất là im miệng lại

3. [+2,166, -80] Sau đó, đến Vũ Hán tình nguyện và tặng khẩu trang ~

4. [+2,517, -505] Joong Ki à, em rất vui vì anh đã nhanh chóng ly dị cô ấy…

Song Joong Ki.

5. [ +1,587, -95] ㅡ Tôi có thể hiểu việc đăng bài này vì họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ người hâm mộ Trung Quốc. Giống như khi Bae Yong Joon quyên góp tiền cho Nhật Bản trong trận động đất. Họ nên làm như vậy thay vì đăng những thứ này trên mạng xã hội.

6. [+1,073, -24] Vâng, hai anh chị có thể yêu Trung Quốc theo tất cả những gì anh chị muốn kể từ khi cả hai được sống sung túc trong ngôi nhà lớn, đã an toàn, không cần phải lo lắng về việc phải đi làm cũng như phòng tránh virus này. Anh chị không cần phải lo lắng về tài chính, chi phí khi giá khẩu trang tăng lên. Nhưng những công dân chúng tôi phần lớn phải sử dụng phương tiện công cộng, đang chi ra 150 đô một tháng để mua khẩu trang cho gia đình. Tôi đoán là chúng tôi quá ngu ngốc để lo lắng về “tình yêu thế giới” ㅋ nhưng này, anh chị đang trả thuế trong những ngày này, phải không?

7. [602, -52] Tại thời điểm này, họ đã ích kỷ như thế nào khi lo lắng thêm những người để họ có thể hái ra tiền ở nước ngoài cơ chứ

8. [466, -54] Họ cũng nên nói về lý do tại sao họ im miệng trong suốt thời gian Hồng Kông bạo loạn

