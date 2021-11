Kinh ngạc con sông có màu nước hồng rực ở Peru

Sông Hồng tuyệt đẹp ở Peru có tên địa phương là Palquella Pucamayu. Sông Hồng được hình thành do mưa từ núi cầu vồng Palcoyo nổi tiếng gần đó. Màu hồng đỏ của nước sông được tạo ra do các mỏ khoáng chất có trong các lớp đất sét khác nhau được hình thành do xói mòn đất. Dòng sông có màu đỏ hồng đặc biệt vì sự hiện diện của oxit sắt từ vùng màu đỏ của các ngọn núi.

Bởi vì nó là kết quả của mưa, con sông màu đỏ hoặc hồng đậm ở Cusco thường chỉ có thể nhìn thấy trong những tháng mùa mưa của Peru. Trong thời gian còn lại của năm, mực nước của sông thấp hơn nhiều và màu của nó là màu nâu đục.

Con sông Hồng dài khoảng 5 km trước khi hòa vào một số dòng suối và sông nhỏ trong khu vực khác, lúc này, màu hồng sẽ nhạt đi và mất đi màu sắc độc đáo. Nhiều nhánh sông nhỏ này cuối cùng đổ vào sông Vilcamayo chảy qua thung lũng thiêng của Cusco và băng qua thành cổ Machu Picchu nổi tiếng. Xa hơn về phía hạ lưu, con sông này được gọi là sông Urubamba trước khi đi qua hẻm núi Pongo de Mainique và cuối cùng đổ vào sông Amazon hùng vĩ.

Sông Hồng ở Peru.

Màu nước sông Hồng càng nổi bật khi chảy qua những ngọn đồi xanh màu ngọc bích. Dòng sông nằm cách thành phố Cusco khoảng 3 giờ lái xe, nó bắt nguồn từ thung lũng núi cầu vồng Palcoyo. Khi khách du lịch đến núi cầu vồng Palcoyo, họ có thể dừng chân ngắm nhìn sông Hồng. Thời điểm từ tháng 12 đến tháng 4 là lúc nước sông màu đẹp nhất. Một trong những thời điểm tốt nhất để đến ngắm con sông là vào tháng 4, khi những cơn mưa bắt đầu tan nhưng mực nước sông vẫn còn cao.

Đây vẫn là một khu vực chưa thực sự nổi tiếng đối với khách du lịch tới Peru nên cảnh quan nơi này còn hoang sơ và bình yên. Du khách tới đây nên mang quần áo ấm, mũ, khăn quàng cổ và găng tay. Mặc dù con đường mòn qua Palcoyo không khó như con đường dẫn đến Vinicunca, nhưng nó vẫn có thể lầy lội nên du khách cũng nên mang ủng đi bộ đường dài.

Cusco, nơi có con sông Hồng là một thành phố ở đông nam Peru gần thung lũng Urubamba của dãy núi Andes. Đây là thành phố đông dân thứ bảy ở Peru và nằm ở độ cao khoảng 3.400 m.

Thành phố Cusco là thủ đô của đế chế Inca từ thế kỷ 13 cho đến khi người Tây Ban Nha chinh phục vào thế kỷ 16. Năm 1983, Cusco được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nó hiện đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng của Peru và đón gần 2 triệu lượt du khách mỗi năm. Năm 2002, nguồn thu từ du lịch của Cusco là 837 triệu USD. Năm 2009, con số đó đã tăng lên 2,47 tỷ USD.

Tác giả: Vĩnh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí