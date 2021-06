Your browser does not support the video tag.

Kinh hoàng khoảnh khắc khinh khí cầu rơi ở Mỹ, 5 người chết

Khinh khí cầu rơi xuống khu dân cư ở New Mexico, Mỹ ngày 26/6 (Ảnh: Dailymail).

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát, Gilbert Gallegos, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 26/6 ở phía tây thành phố Albuquerque, bang New Mexico.

Video ghi lại vụ việc cho thấy phần giỏ của khinh khí cầu lao thẳng xuống đất một cách không kiểm soát, trong khi phần bóng khí cầu lơ lửng trên trời.

Theo báo cáo từ Cục Hàng không Liên bang (FAA), khinh khí cầu đã rơi xuống một khu phố đông đúc, gần một hiệu thuốc, cách sân bay quốc tế Albuquerque khoảng 10 km về phía tây.

FAA cho biết phần giỏ của khinh khí cầu rơi xuống dải phân cách giữa một con đường đông đúc và bốc cháy. Video ghi lại vụ việc cho thấy những người xung quanh nhanh chóng gọi cứu hỏa dập lửa và cầu nguyện.

Trong khi đó, phần bóng khí cầu bay theo hướng khác, cuối cùng đáp xuống sân thượng của một nhà dân. FAA hiện chưa có thông tin chi tiết về nguồn gốc đăng ký của khinh khí cầu nhưng xác định nó là khinh khí cầu Cameron 0-120.

Phần giỏ của khinh khí cầu rơi xuống đường (Ảnh: AP).

Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng. 4 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, còn nạn nhân thứ 5 tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Không ai ở dưới mặt đất bị thương.

Cảnh sát xác định 2 trong số nạn nhân là Martin Martinez, 59 tuổi và Mary Martinez, 62 tuổi - cha mẹ của một nhân viên vận chuyển nhà tù thuộc Sở Cảnh sát Albuquerque.

Cảnh sát chưa tiết lộ danh tính của những nạn nhân còn lại, nhưng cho biết trên khinh khí cầu còn có một người điều khiển khinh khí cầu, cùng một nữ và nam hành khách từ New Mexico.

Một phần của khinh khí cầu rơi xuống nhà dân (Ảnh: Twitter).

Tuyến phố nơi khinh khí cầu rơi xuống vẫn được giăng dây phong tỏa vào cuối ngày 26/6. Cảnh sát cho biết, khinh khí cầu đã đâm vào đường dây điện, khiến hơn 13.000 ngôi nhà bị mất điện tạm thời. Các nhân chứng cũng xác nhận khinh khí cầu đã vướng vào dây điện.

Các nhà chức trách hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia đã cử 2 điều tra viên đến hiện trường, tìm hiểu về người điều khiển khinh khí cầu, hoạt động của khinh khí cầu và môi trường xung quanh. Báo cáo sơ bộ của cuộc điều tra dự kiến được công bố sau vài tuần.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ rơi khinh khí cầu (Ảnh: Dailymail).

Ông Gallegos cho biết khinh khí cầu có thể khó điều khiển, đặc biệt là khi gió thổi mạnh.

"Những người điều khiển khinh khí cầu thường có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hướng, nhưng đôi khi chúng ta vẫn gặp phải những tai nạn thương tâm như thế này", người phát ngôn cảnh sát cho biết.

Albuquerque được xem là "thánh địa" của khinh khí cầu. Thành phố này đã tổ chức lễ hội khinh khí cầu kéo dài 9 ngày vào tháng 10, thu hút hàng trăm nghìn du khách và những người điều khiển khinh khí cầu từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một trong những sự kiện được chụp ảnh nhiều nhất trên toàn cầu.

Người dân Albuquerque được xem những màn trình diễn đầy màu sắc của khinh khí cầu lơ lửng trên các ngôi nhà và dọc theo sông Rio Grande suốt cả năm. Mặc dù tai nạn không phổ biến, nhưng chúng vẫn xảy ra.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí