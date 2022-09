Kinh hãi phát hiện thi thể cháy đen trong căn nhà tôn: Hiện trường có gì?

Bắc Ninh: Phát hiệnngười đàn ông chết trong tư thế treo cổ Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) thông tin, Công an huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra vụ một thi thể người đàn ông trong bãi đất thuộc địa phận địa bàn xã Hoàn Sơn. Trước đó, khoảng 10h15 ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Du nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Tại khu đất Bản Thông thuộc địa phận thôn Núi Móng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh (chân cầu Khu công nghiệp Tiên Sơn) người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tình trạng treo cổ. Bước đầu, công an xác định nạn nhân khoảng 25-30 tuổi, tóc đen cắt ngắn, cao 1,67m, thể trạng trung bình. Nạn nhân đã tử vong được khoảng 3-5 ngày, trên người không có giấy tờ tùy thân. Bất cứ ai có thông tin về nạn nhân, đề nghị thông báo tới Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh (số điện thoại 0222.3837524) để phối hợp giải quyết.