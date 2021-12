Kiện toàn nhân sự 5 địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định và chúc mừng ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ.



Chiều 7/12, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, phụ trách Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 6/12/2021.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bình Dương chúc mừng các cán bộ được bầu giữ chức vụ mới.

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X đã thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, với số phiếu nhất trí là 67 phiếu/68 đại biểu có mặt, chiếm 95,71% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (70 đại biểu), ông Nguyễn Văn Dành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Dành sinh năm 1966, quê quán thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Văn Dành là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Ông Nguyễn Văn Dành từng trải qua các chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC; Bí thư Thị ủy Tân Uyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cũng bầu bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương giữ chức Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương;

Bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chia tay các Ủy viên UBND tỉnh nghỉ hưu và chúc mừng các tân Ủy viên UBND tỉnh.

* Ngày 7/12, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện các thủ tục theo luật định và biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Tuyển, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (nghỉ hưu theo chế độ);

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Vũ Huy Phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng ông Phan Đại Nghĩa.

* Cùng ngày, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do đã chuyển công tác khác.

HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự kiến phân công phụ trách ngành Quân sự tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh Tây Ninh bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026

* Chiều 7/12, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, HĐND tỉnh Tây Ninh thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với bà Trần Thị Ngọc Mai và miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Tiễn- nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do chuyển công tác khác.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đoàn Minh Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ