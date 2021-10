Kiểm tra chất lượng sân Mỹ Đình trước 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam

Sân Mỹ Đình được cấp kinh phí sửa chữa sau khi Ban quản lý kêu "hết tiền" bảo dưỡng, khiến sân xuống cấp.

Ngày 27/10, Tổng cục TDTT và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc khảo sát, đánh giá chất lượng sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị cho 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trao đổi với Tiền Phong, TTK VFF Lê Hoài Anh hôm nay cho biết, qua kiểm tra, sân Mỹ Đình sau khi được sửa chữa, hiện tại cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu của AFC.

“Hiện chỉ còn một số phòng chức năng cần hoàn thiện thêm, có thể cần thêm 3-4 ngày. Ngoài ra chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình cũng tốt hơn so với trước”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Trước đó sau trận đấu với Australia, sân Mỹ Đình bị phản ánh xuống cấp do không được chăm sóc, tu sửa. Ban quản lý Khu Liên Hợp kêu “hết tiền”, trong khi Mỹ Đình theo kế hoạch là công trình quan trọng phục vụ đăng cai SEA Games 31. Sau một tuần ồn ào, Mỹ Đình đã được cấp kinh phí để sửa chữa. Trả lời Tiền Phong, Phó Giám đốc Khu Liên hợp Trần Văn Chiên hôm nay cho biết, sân sẽ trong điều kiện tốt nhất ở 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới, với Nhật Bản và Saudi Arabia.

Liên quan đến 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam, VFF mới đây đã phân phối xong vé xem cho các CĐV. TTK Lê Hoài Anh cho biết hiện BTC đang tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo 2 trận đấu diễn ra an toàn, thành công. Bên cạnh an ninh, vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 được BTC đặt lên hàng đầu.

