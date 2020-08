Kiểm toán nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Một trong những đơn vị kiểm toán lần này.

Theo đó, được sự thống nhất của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về triển khai kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước khu vực II tiến hành thực hiện kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá và Thể thao, Thanh tra tỉnh.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực II sẽ tiến hành kiểm toán ngân sách địa phương tại 12 huyện, thị: Con Cuông, Nghi Lộc, Anh Sơn, Diễn Châu, Yên Thành, Tân Kỳ, Đô Lương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, TX Hoàng Mai, TX Cửa Lò, TP Vinh.

Đặc biệt, Kiểm toán khu vực II tiến hành kiểm toán tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viên Y học cổ truyền Nghệ An, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam, Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An.

Dựa trên chương trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực II, UBND tỉnh Nghệ An giao các đơn vị được kiểm toán phải cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ cho các tổ kiểm toán.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cần lựa chọn hình thức trao đổi thông tin trong quá trình kiểm toán để đảm bảo an toàn. UBND tỉnh giao Sở Tài chính là đầu mối để phối hợp với Kiểm toán Nhà nước khu vực II trong quá trình thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Nghệ An.