Kiếm thủ Vũ Thành An đến tận nhà xin lỗi đồng đội

Thông tin trên được VĐV đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết cho biết vào sáng 5/10. Trước đó trong buổi tập của đội đấu kiếm Việt Nam tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội ngày 23/9, hành An và Văn Quyết có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Quyết bị Thành An đấm và dùng kiếm tấn công, dẫn đến bị chảy máu và phải nhập viện. Được biết gia đình Văn Quyết đã làm đơn gửi lên Công an quận Nam Từ Liêm.

Kiếm thủ Vũ Thành An.

"Tối qua (4/10), anh An đã đến nhà tôi xin lỗi", Quyết nói và cho biết thêm rằng nếu Vũ Thành An thực hiện việc xin lỗi chính thức trên truyền thông cũng như trước đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, gia đình anh sẽ bãi đơn.

"Sau khi suy nghĩ, tôi không muốn dồn ai vào bước đường cùng. Nếu anh An thực hiện việc xin lỗi tôi trên truyền thông cũng như trước đội (tuyển đấu kiếm) thì tôi sẵn sàng tha thứ", Quyết cho biết trong cuộc phỏng vấn vào sáng 5/10.

Văn Quyết (thứ 3 từ trái sang) cùng Vũ Thành An giành huy chương vàng đấu kiếm nội dung đồng đội nam tại SEA Games 31.

Thành An là ngôi sao của đấu kiếm Việt Nam, từng giành bảy Huy chương vàng tại bốn kỳ SEA Games liên tiếp, tham dự Olympic 2016. Kiếm thủ này cũng từng được chọn cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 và SEA Games 31. Vũ Thành An cũng giành được giành Huy chương vàng nội dung kiếm chém đồng đội nam cho Việt Nam, cũng như bảo vệ thành công ngôi vương ở nội dung cá nhân.

Trong khi đó, Văn Quyết cũng là VĐV đoạt huy chương vàng đấu kiếm tại SEA Games 31 (nội dung đồng đội nam). Trước đó, tại SEA Games 30 năm 2019, Quyết cũng cùng đồng đội đoạt huy chương vàng nội dung kiếm chém nam.

Sau sự việc xảy hôm 23/9, Văn Quyết cho biết vẫn đang ở nhà, chưa lên tập luyện cùng tuyển đấu kiếm Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân