Kia K5 chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 869 triệu đồng

Phần đầu xe vẫn trang bị lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của thương hiệu với họa tiết lấy cảm hứng từ hình tượng “Shark skin” có cấu trúc đa tầng đan xen độc đáo. Hệ thống đèn pha LED với dải đèn “Heart beat - biểu tượng nhịp đập trái tim” đặc trưng của thương hiệu KIA được cách điệu nối liền với lưới tản nhiệt, giúp tăng khả năng chiếu sáng vượt trội, đồng thời mang lại diện mạo thể thao cuốn hút hơn cho mẫu xe.

Khu vực cản trước mô phỏng theo phong cách của tàu cánh ngầm, với phần cản dưới có thiết kế dạng cánh giúp tạo lực ép xuống làm gia tăng độ bám đường cho bánh trước khi di chuyển ở vận tốc cao. Chia sẻ chung nền tảng với Hyundai Sonata thế hệ thứ 8, do đó khuôn hình tổng thể của Kia K5 có nhiều nét tương đồng. Điểm chung dễ nhận thấy là đường nóc xe vuốt sâu tới sát cửa cốp, tạo cho Optima dáng vẻ trẻ trung, cuốn hút của những chiếc fastback.

Bên trong khoang cabin thiết kế với bố cục 3 chiều mở rộng theo phương ngang, đậm chất công nghệ, mang lại cảm giác rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo tầm quan sát tốt.

Kia K5 ra mắt tại Việt Nam

Nội thất kết hợp chất liệu da cao cấp, ốp kim loại và vân gỗ mang lại sự tinh tế với tùy chọn tông nội thất đen hoặc đỏ theo từng phiên bản; vô lăng D-Cut 3 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng, cùng tính năng sưởi tay lái trên 2 phiên bản cao đi kèm nhận diện logo mới, lẫy chuyển số, khởi động nút bấm, ghế chỉnh điện, màn hình đa thông tin Digital 12.3 inch kết hợp màn hình giải trí 10.25 inch là những điểm nhấn nổi bật.

Những tiện nghi khác có thể kể đến như sưởi hàng ghế sau (phiên bản GT-Line), cửa gió điều hòa tích hợp 2 cổng sạc USB, rèm che nắng kính sau dạng ẩn, đèn LED cảm ứng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn trang trí nội thất 64 màu và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Hàng ghế trước của Kia K5 được thiết kế theo phong cách thể thao, trang bị các tiện nghi cao cấp. Trong đó, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp tính năng nhớ vị trí; tự động điều chỉnh lùi ghế khi mở cửa. Ghế hành khách trước chỉnh điện 6 hướng, đặc biệt chế độ thư giãn sẽ tự động điều chỉnh tư thế người ngồi sang trạng thái không trọng lực chỉ với 1 thao tác bấm nút, giúp hành khách có thể nghỉ ngơi trong những hành trình dài.

Về sức mạnh, phiên bản cao cấp nhất Kia K5 GT-Line được trang bị động cơ Smartstream 2.5 GDI, công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hai bản Premium và Luxury được trang bị động cơ Nu 2.0 MPI, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Kia K5 còn có 4 chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport và Smart, được điều chỉnh thông qua nút "Drive Mode". Riêng chế độ Smart sẽ tự động điều chỉnh trong 3 chế độ còn lại, tùy thuộc vào phong cách lái xe và điều khiện giao thông.

Nội thất của Kia K5

Kia K5 tại Việt Nam trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp ADAS bao gồm các tính năng: Camera quan sát toàn cảnh (AVM); Quan sát điểm mù qua hình ảnh (BVM); Cảnh báo điểm mù (BCW); Hỗ trợ mở cửa xe an toàn (SEA). Bên cạnh đó, Kia K5 còn được trang bị thêm các tính năng an toàn nâng cao: Cảm biến áp suất lốp (TPMS); Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau (ROA); Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước – sau (PDW); Kiểm soát hành trình - Cruise Control.

Ngoài ra, Kia K5 còn được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi.

Với giá bán 869 triệu đồng đến 1,029 tỷ đồng và 3 phiên bản, Kia K5 có đa dạng lựa chọn hơn Kia Optima trước đây, phiên bản thấp nhất Kia K5 Luxury 2.0 có giá bán cao hơn Optima 2.0 AT 110 triệu đồng, trong khi bản cao cấp nhất 2.5 GT-Line có giá cao hơn Optima 2.4 GT-Line 60 triệu đồng. Dù tăng giá so với đời cũ, giá bán của Kia K5 vẫn thuộc hàng dễ tiếp cận trong phân khúc. Mẫu xe này cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Camry (1,029-1,235 tỷ đồng), Honda Accord (1,319-1,329 tỷ đồng) hay Mazda6 (889 triệu-1,049 tỷ đồng).

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý