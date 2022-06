Khu tái định cư 84 tỷ đồng cho dân vạn chài sau gần 12 năm vẫn dang dở

Năm 2009, dự án xây dựng khu định cư làng chài trên sông Lam thuộc huyện Thanh Chương, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt với số vốn là 74 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, vốn đầu tư dự án được nâng lên hơn 84 tỷ đồng. Dự án do Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư, công ty cổ phần Đại Cát Thành (trụ sở Hà Nội) thi công.