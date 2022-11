Khu đô thị Hoàng Sơn 'dậy sóng' với quỹ căn đẹp nhất dự án

Hé lộ quỹ căn đẹp nhất Khu đô thị Hoàng Sơn

Tọa lạc trên mặt đường Quốc lộ 7, ngay trung tâm thị trấn Diễn Châu, Khu đô thị Hoàng Sơn hiện là dự án tâm điểm trên thị trường bất động sản Nghệ An. Sở hữu vị trí kim cương cùng hệ thống tiện ích đáng giá triệu đô, ngay khi ra mắt, dự án đã giải tỏa “cơn khát” chốn an cư đẳng cấp dành riêng cho giới thượng lưu tại Diễn Châu, nhanh chóng tạo lập cộng đồng cư dân danh giá với vị thế và phong cách sống dẫn đầu.

Tùng la hán, hồ cá Koi, đá phong thủy… là một trong những tiện ích triệu đô xa xỉ được phát triển tại Khu đô thị Hoàng Sơn



Để trở thành điểm đến an cư - đầu tư đắt giá bậc nhất Nghệ An, Khu đô thị Hoàng Sơn hiện đang được phát triển chuỗi hệ thống tiện ích đẳng cấp phục vụ cư dân và du khách như công viên Hồ cá Koi, trung tâm thương mại, trường mầm non, sân tập Golf, Tennis…, đáp ứng nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi và giải trí cho mọi lứa tuổi. Khu đô thị hiện cũng đã có những cư dân đầu tiên vào sinh sống và chuẩn bị đón các thương hiệu lớn về kinh doanh, hứa hẹn tạo nên tâm điểm thương mại sôi động và sầm uất tại trung tâm Phủ Diễn.

Vị trí “hồng tâm” bên Quốc lộ 7 góp phần tạo nên giá trị thương mại đắt giá của dự án



Đáp ứng nhu cầu từ thị trường, mới đây chủ đầu tư đã ra mắt quỹ căn sáng giá nhất dự án, đúng vào thời điểm dòng đầu tư đang hướng đến các sản phẩm có giá trị thực tế cao, pháp lý rõ ràng. Được biết, quỹ căn này bao gồm tất cả sản phẩm liền kề, biệt thự, shophouse Quốc lộ 7, shophouse Đại lộ Hoàng Sơn, hứa hẹn sẽ tạo nên “tâm chấn” cho thị trường Diễn Châu thời điểm cuối năm.

Cơ hội sở hữu “siêu quà” Mercedes C180 AMG

Thấu hiểu các cư dân tương lai, những khách hàng tinh hoa với thị hiếu hướng đến nhà sang, xe xịn, thể hiện lối sống cao cấp, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn chính thức công bố chương trình tri ân với tổng giải thưởng lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Theo đó, tất cả các khách hàng đặt mua sản phẩm của dự án đến trước thời điểm diễn ra chương trình tri ân (dự kiến cuối tháng 11/2022) đều có cơ hội trúng giải đặc biệt là một chiếc xe Mercedes C180 AMG trị giá gần 1,5 tỷ đồng, nhân đôi niềm hạnh phúc và nhân ba đặc quyền thượng lưu khi vừa sở hữu nhà, xe cùng một cộng đồng những người hàng xóm xứng tầm. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ mang đến những “siêu quà” hấp dẫn như xe máy SH Mode, điện thoại iPhone 14, tivi Samsung…

“Siêu quà” giá trị chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn sẽ dành tặng cư dân trong sự kiện cuối năm



Chưa dừng lại tại đó, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn còn “chơi lớn” khi phát hành thẻ VIP&Voucher dành cho các khách hàng đã, đang và sắp sở hữu những sản phẩm tại dự án, trở thành chủ đầu tư đầu tiên tại Nghệ An mang đến đặc quyền VIP này cho cư dân tương lai. Đây được xem là “chiếc thẻ quyền lực” để sử dụng các dịch vụ tại khu đô thị do chủ đầu tư phát triển như dịch vụ chơi Golf, sân Tennis, dịch vụ Trường mầm non… Bên cạnh đó, thẻ cũng có giá trị quy đổi khi mua sản phẩm của dự án.

VIP&Voucher sẽ được trao cho khách hàng vào sự kiện Coffee Talk thứ 7 hàng tuần tại Khu đô thị Hoàng Sơn



Liên tiếp chính sách đắc lợi được tung ra cùng quỹ căn đẹp đã gây ấn tượng mạnh mẽ và nhận về nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường. Theo chủ đầu tư, đây là những món quà dành tặng các cư dân tương lai, như lời tri ân và là lời chúc mừng tân gia ý nghĩa nhất để chào mừng đến với “thành phố thu nhỏ” đẳng cấp nhất Diễn Châu. Đó không chỉ là sự trân trọng mà còn thể hiện uy tín, tiềm lực của chủ đầu tư, tạo niềm tin tuyệt đối cho khách hàng khi lựa chọn Khu đô thị Hoàng Sơn làm “bến đỗ”.

