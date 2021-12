Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 9, miền Trung hứng đợt mưa lớn

Sơ đồ đường đi mới nhất của bão số 9 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Lúc 10h hôm nay (18-12), bão ở trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách Bình Định - Khánh Hòa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến trưa mai 19-12, bão ở cách Bình Định - Khánh Hòa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.

Trong thời gian tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi dọc theo vùng biển miền Trung nước ta, mỗi giờ đi được 15-20km.

Bão số 9 và hoàn lưu rộng của nó - Ảnh: L.P. chụp bản đồ mây vệ tinh

Ngoài ra, hiện nay không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường về nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 9 nên từ đêm nay đến hết ngày 19-12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và lũ tại vùng trũng, thấp, ven sông ở mức cao.

Do sự chi phối của không khí lạnh nên đường đi của bão số 9 còn phức tạp, có thể đổi hướng di chuyển khác với các dự báo. Người dân khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão cần theo dõi thường xuyên các bản tin để có hướng phòng tránh.

