Không để vải thiều trong tình trạng "áo gấm đi đêm"

Vải thiều Bắc Giang an toàn, được bảo hộ tại nhiều nước

Ngày 8.6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều tại 30 điểm cầu trong nước và quốc tế, với 22 điểm cầu trong nước và 8 điểm cầu tại các nước, trong đó có các nước hàng đầu về nhập khẩu vải thiều như: Nhật Bản, Úc, Singapore, Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, nhấn mạnh: Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị rất kỹ các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an toàn phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn cho tất cả các thương nhân, doanh nghiệp đến với Bắc Giang. Đồng thời, tập trung nguồn lực sẵn có (1.500 xe vận tải, lực lượng lái xe, lao động thu hái, sơ chế, đóng gói...) sẵn sàng vận chuyển, tiêu thụ vải thiều, đáp ứng các điều kiện, yêu cầu của đối tác tiêu thụ vải thiều.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song tỉnh Bắc Giang đã quản lý chặt chẽ các đối tượng F0. Các đối tượng F0 chỉ có trong các khu công nghiệp, và được cách ly chặt chẽ, không để lây ra cộng đồng.

Điều đáng nói là ngay từ đầu, tỉnh đã xác định và chủ động xây dựng được vùng trồng vải an toàn với dịch COVID-19. Huyện Lục Ngạn - "thủ phủ" vải thiều của Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung không COVID-19.

Do đó, đến nay đã khẳng định vụ vải thiều 2021 của tỉnh Bắc Giang an toàn tuyệt đối; có chất lượng cao nhất từ trước đến nay, có hương vị thơm ngon, chất lượng vượt trội như quả to, vỏ đỏ, hạt nhỏ, cùi dày... Do chất lượng vượt trội và đảm bảo an toàn, vải thiều của tỉnh Bắc Giang đang được bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia gồm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Lào, Campuchia.

Đặc biệt, tháng 3.2021 vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang đã là sản phẩm nông sản đầu tiên của Việt Nam được chính thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, mở đường cho việc thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý vải thiều tại các quốc gia khác. Đồng thời là "giấy thông hành" để vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang xuất khẩu vào các thị trường lớn, tiềm năng khác.

Cần sự chung tay hỗ trợ của cả nước

Vải thiều Lục Ngạn đã được chỉ dẫn địa lý tại nhiều nước. Ảnh: Thu Thủy

Với những kết quả trên, tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng, mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm vải thiều bảo đảm các điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường tiềm năng; hỗ trợ tỉnh giám sát toàn bộ quá trình thu hoạch, xông hơi khử trùng, kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối với các DN có kinh nghiệm xuất khẩu nông sản; hỗ trợ tiêu thụ vải thiều trên các sàn thương mại điện tử; chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp với tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều; chỉ đạo các cục, vụ, Thương vụ của Việt Nam tại hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc), tại Nhật Bản, Úc, Singapore và các nước trên thế giới hỗ trợ tỉnh kết nối, tiêu thụ vải thiều...

