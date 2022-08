Khởi tố vụ án liên quan 40 người tháo chạy khỏi casino bên Campuchia

Bị can Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra - Ảnh: TIẾN VŨ

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Qua công tác điều tra, xác minh, ghi lời khai thì có 6 trong số hơn 40 người tháo chạy về Việt Nam đã khai nhận được 2 bị can Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh tổ chức đưa sang Campuchia vào tháng 4-2022.

Theo đó, khoảng đầu năm 2022, Lệ được một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch ở Campuchia câu móc đưa người sang Campuchia trái phép. Lệ tiếp tục câu móc Danh tham gia. Theo thỏa thuận, cứ đưa 1 người sang Campuchia thì người đàn ông ở Campuchia sẽ trả cho Lệ 300.000 đồng, còn Lệ sẽ trả tiền công cho Danh 100.000 đồng/người.

Từ khi tham gia đưa người đến nay Lệ và Danh đã đưa trót lọt rất nhiều lần, nhiều người sang Campuchia. Trong đó ngày 25-4, Lệ cùng con ruột là Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi) đưa trót lọt 3 người sang Campuchia. Ngày 28-4, Lệ và Danh đưa trót lọt 5 người sang Campuchia.

Bị can Lê Văn Danh tại cơ quan điều tra - Ảnh: TIẾN VŨ

Trong số những người bị Lệ và Danh đưa sang Campuchia, có 6 người nằm trong 40 người bơi sang sông Bình Di về Việt Nam vào ngày 18-8. Còn lại 2 người vẫn đang ở Campuchia.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 9h45 sáng 18-8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ).

Nhóm 40 người này từ một casino thuộc ấp Chrey Thum (xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong đó có 9 người bị thương nhẹ, được y tế địa phương thăm khám, chăm sóc.

Công việc hằng ngày của họ là làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc thời gian dài, không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên họ bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam bằng cách chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội "tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép" - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang khẳng định: "Đến thời điểm này, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã đủ chứng cứ đối với 2 bị can này về tội "đưa người xuất nhập cảnh trái phép", liên quan vụ 40 người tháo chạy khỏi casino Rich World ở Campuchia vừa qua".

Hiện vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ