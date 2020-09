Khởi tố kẻ cứa cổ hàng xóm vì cãi cự trong cuộc nhậu

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vi Văn Tý (SN 1972), trú tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng tại cơ quan công an.





Theo hồ sơ, vào khoảng 18h ngày 30/7, anh Vi Văn M. (SN 1987, trú tại bản) sang nhà Vi Văn Tý để hỏi có nhặt được 2 tấm gỗ của nhà mình không. Lúc này Tý bảo không nhặt được và mời anh M. vào nhà uống rượu.

Tuy nhiên sau đó giữa hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Tý đã cầm con dao cứa vào vùng cổ anh M.. Nạn nhân kêu cứu và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều, thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Vi Văn Tý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ra quyết định trưng cầu giám định xác định tỷ lệ thương tích người bị hại.

Được biết, đối tượng Vi Văn Tý có một tiền án về tội giết người và bị TAND huyện Quỳ Châu tuyên phạt 7 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Tý không những không lo làm ăn mà còn thường xuyên uống rượu, gây rối trật tự.

