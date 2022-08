Khởi tố cô giáo làm giả quyết định Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 17-8, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Y Na (SN 1988, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2021 đến nay, Y Na đã nói có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo, có khả năng xin cho người khác vào làm tại các đơn vị công an, bộ đội với số tiền từ 30-150 triệu đồng. Để chứng minh, Y Na đã lưu vào danh bạ điện thoại tên nhiều lãnh đạo và ngụy tạo nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các số điện thoại này.

Đối tượng Y Na và các chứng cứ liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền cho Y Na để xin vào các đơn vị công an, bộ đội. Sau khi đưa tiền mà không thấy có việc làm, nhiều người hỏi thì Y Na tiếp tục làm giả thông báo tuyển dụng cho những người này và chụp lại để gửi cho họ xem. Bên cạnh đó, ngụy tạo những tin nhắn của lãnh đạo tỉnh nói lý do chậm trễ khi xin việc. Thậm chí, khi bị đòi lại tiền, Y Na đã làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng công dân vào ngành công an.

Sau khi những nạn nhân tố giác, cơ quan Công an huyện Sa Thầy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, Y Na đã thừa nhận bản thân không có khả năng xin việc làm cho ai khác nhưng đã lừa dối những người xin việc nhằm chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Khám xét chỗ ở của đối tượng, Công an huyện Sa Thầy đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu là hồ sơ xin việc và các chứng cứ khác liên quan đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động