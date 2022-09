Khởi tố cả thầy và trò trong vụ học viên lái xe tông chết người

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ án - Ảnh: PHẠM VĂN ĐỊNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 9-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc học viên tập lái tông chết người xảy ra tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu vào chiều 11-8.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Thị Dung (32 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điều 260 Bộ luật hình sự và Đinh Công Thành (59 tuổi, trú tại xóm Cầu Đôi, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, Nam Định) về tội "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo điều 264 Bộ luật hình sự.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 17h ngày 11-8, cháu N.T.T. (3 tuổi, trú tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được chị họ (11 tuổi) chở trên xe đạp, đi trên tuyến đường của khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu thì bị ô tô 4 chỗ là xe tập lái đi cùng chiều, từ phía sau đâm vào đuôi xe đạp khiến hai cháu bé ngã ra đường.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé gái 3 tuổi đã không qua khỏi do vết thương quá nặng vì bị ô tô chèn lên sau khi bị ngã.

Cơ quan điều tra xác định chiếc xe gây tai nạn là xe dành cho học viên tập lái của Trường trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại phường Lộc Hạ, TP Nam Định. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong xe có hai nữ học viên và người cầm lái là Lê Thị Dung.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Đinh Công Thành là thầy dạy lái xe của Dung nhưng tại thời điểm xe gây tai nạn, thầy giáo này lại không có trong xe mà đang ngồi phía ngoài uống nước.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu và trình diện với cơ quan chức năng.

Tác giả: TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ