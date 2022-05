Khởi tố, bắt tạm giam bà Cúc, chủ căn hộ 'tịnh thất Bồng Lai'

Ngày 12-5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết trong ngày, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), là chủ căn nhà nơi tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai".

Bà Cúc bị bắt để điều tra hành vi "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Bà Cúc là người thứ 5 tại "tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố trong vụ án này.

Trước đó, 4 người bị khởi tố là Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cũng tạm trú tại "tịnh thất Bồng Lai".

Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, 3 bị can còn lại sau khi bị bắt tạm giam vào ngày 5-1 và hết hạn tạm giam lần thứ nhất, cơ quan điều tra đã tiếp tục thông báo gia hạn tạm giam.

Thông tin về việc khởi tố vụ án này, Công an tỉnh Long An đã có thông báo việc từ nhiều năm nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc - nơi tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Vụ việc thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội, đa số bức xúc đối với các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi, và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân…, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ