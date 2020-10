Khởi tố 43 người liên quan vụ trường gà 'khủng' bị bắt ở TP.HCM

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt giam 43 người trong đường dây đánh bạc quy mô lớn vừa bị Công an TP.HCM triệt phá trên đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 6.

Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường.

Theo đó, 25 người bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và 18 người bị khởi tố về tội "Đánh bạc". Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Liên quan đến trường gà này, 10 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an Quận 6 đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Như VTC News đưa tin, chiều 25/9, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM làm chủ lực, phối hợp với các đơn vị chức năng của TP.HCM ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại bãi đất trống trên đại lộ Võ Văn Kiệt (bằng hình thức đá gà).

Công an đã khống chế hàng trăm người, một số người tháo chạy cũng bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Nguyễn Minh Thành (42 tuổi, ngụ Quận 6) được xác định đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà trong nhiều tháng qua tại bãi đất trống trên.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành.

Để qua mặt công an, các con bạc thường không chạy xe đến trường gà mà gửi ở những điểm quen ở các đường Gia Phú, Bình Tây ... trên địa bàn Quận 6 sau đó đi xe ôm đến sới bạc.

Ngoài việc đưa đón các con bạc, những người chạy xe ôm còn có nhiệm vụ cảnh giới. Khi con bạc vào bên trong sới bạc thì những cánh cửa tôn ngay lập tức đóng sập lại. Phía bên ngoài trường gà còn có một quán nước nhỏ cũng có nhiệm vụ cảnh giới, bình phong cho sới bạc.

Xung quanh bãi đất giáp ranh giữa trường học và một công trường đang xây dựng đều được quây tôn, bên trong cũng được che chắn bằng bạt cả trên và dưới. Trường gà này được tổ chức rất tinh vi, ma mãnh, một số người còn được phân công lượn lờ qua lại trụ sở công an gần đó để nắm tình hình.

Tác giả: THẾ QUANG

Nguồn tin: Báo VTC News