Khởi tố 3 bị can bớt xén sinh phẩm bán cho Cty Việt Á lấy 1 tỷ đồng chia nhau

Pháp luật

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết, vừa khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với 3 bị can về tội “Tham ô tài sản”. Ba bị can đã bớt xén sinh phẩm, bán cho Công ty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á) lấy 1 tỷ đồng chia nhau.