Khởi tố 18 đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỉ đồng

Cuối năm 2020, Công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng chủ yếu chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và trang mạng xã hội…

Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc.

Qua quá trình điều tra, xác định được nhóm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bao gồm: Nguyễn Ngọc Quý (SN 1993), Trương Thị Thúy Hằng (SN 1998) và Trương Thị Sao Trúc (SN 1973) cùng trú TP Vinh, Nghệ An; Đỗ Văn Lanh (SN 1993, trú huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Cúc (SN 1981, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa); Nguyễn Thị Hiền (SN 1978, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An); Nguyễn Văn Uyên (SN 1982, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Cao Thị Lý (SN 1961, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An)

Tang vật vụ án.

Ngày 3/4, các tổ công tác thi hành Lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 28 điện thoại di động, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính xách tay; bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc lên tới hơn 100 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

