Khối ngành công an dự kiến tuyển 3.300 chỉ tiêu năm 2020

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2020 do Bộ Công an tổ chức mới đây. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành.

Theo số liệu thống kê được công khai trên cổng thông tin Bộ Công an, năm 2019, Bộ Công an ban hành 48.362 chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an, giảm 6.207 chỉ tiêu so với năm 2018.

Quá trình thực hiện được phê duyệt bổ sung 1.464 chỉ tiêu đào tạo và điều chỉnh 1.387 chỉ tiêu đào tạo.

Tính đến hết tháng 1/2020, đã chiêu sinh, nhập học, gửi đào tạo 12.555 cán bộ, học viên (đạt tỷ lệ 100,14%).

Các trường CAND phối hợp với cơ quan quản lý đào tạo của Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tiếp nhận, tổ chức đào tạo đối với các chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung. Khai thác có hiệu quả các nguồn gửi cán bộ, học viên, góp phần nâng cao hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng…

Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đơn vị, địa phương trong công tác tuyển sinh và đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong CAND năm 2019.

Thứ trưởng nhấn mạnh, để công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong CAND năm 2020 đạt kết quả cao, các đơn vị, địa phương cần lưu ý đến công tác tác tuyển sinh phải gắn với nhu cầu thực tế, đánh giá đúng trình độ cán bộ, chiến sĩ tại các cơ sở, địa phương, sau đó đưa ra những chính sách theo đúng quy định.

Trong quá trình sơ tuyển, các đơn vị, địa phương phải đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe cũng như phẩm chất đạo đức và các tiêu chuẩn chính trị khác của thí sinh đăng ký tuyển sinh. Đặc biệt, công tác tuyển sinh đầu vào phải được thực hiện hết sức nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Báo VTC News