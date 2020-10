Mới đây, trên trang cá nhân, Ngân 98 đã thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ hình ảnh selfie mới của bản thân cùng chú thích cho biết cô vừa "tân trang" 2 bộ phận trên gương mặt, chính là đôi môi và cặp chân mày.

Trong ảnh, bạn gái Lương Bằng Quang trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Mặc dù vừa 'sửa sang' nhan sắc nhưng trông Ngân 98 vẫn không thay đổi gì nhiều, tuy vậy cô vẫn được mọi người nhận xét là trông xinh xắn hơn.

Tuy nhiên, vòng 1 của Ngân 98 mới là thứ chiếm hết spotlight trong bức ảnh. Theo đó, cô nàng diện chiếc áo quây trắng, o ép vòng 1 khiến dân tình nhìn muốn 'nổ mắt'.

Khoe vừa 'tân trang' 2 bộ phận trên gương mặt, nhưng vòng 1 o ép của Ngân 98 lại chiếm spotlight khiến dân tình nhìn muốn nổ mắt

Có thể thấy, vòng 1 của Ngân 98 vốn đã "khủng" lên rất nhiều sau những lần trùng tu thế nhưng cô nàng lại luôn diện những trang phục bó sát khiến dân tình không khỏi chú ý vào vòng 1 "ngồn ngộn", căng đầy như muốn trào ra khỏi lớp áo.

Trong những hình ảnh gần đây đăng lên mạng xã hội, Ngân 98 liên tục mặc những loại áo hai dây, áo nội y, thậm chí còn hững hờ nới dây để vòng 1 hở gần như toàn bộ ra trước màn hình.

Dù nhiều lần bị cộng đồng mạng chỉ trích, "ném đá" dữ dội nhưng bạn gái Lương Bằng Quang vẫn không chịu từ bỏ cách ăn mặc và thói quen khoe ngực phản cảm của mình

Trước đó, Ngân 98 từng gây xôn xao khi khẳng định mình chưa từng "dao kéo" vòng một vì "hàng giả" rất mắc. Cụ thể trong lúc livestream với người hâm mộ, Ngân 98 bất ngờ bị một cư dân mạng bình luận chê bai ngoại hình. Theo đó, người này nhận xét bạn gái Lương Bằng Quang toàn là "đồ giả". Ngay lập tức, Ngân 98 đã có màn đáp trả "cực gắt". Cô nàng "phản pháo":

"Bạn không biết đồ giả rất mắc nhé. Ngực thật không biết bao nhiêu tiền nhưng ngực giả mắc lắm. Mà ngực Ngân là thật. Tại đồ giả mắc quá Ngân chưa có tiền làm".

Chia sẻ này của Ngân 98 đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía dân mạng

Đa phần dân tình cho rằng "hotgirl thị phi" đang cố tình "đáp trả" bằng những câu từ nhạy cảm để "câu view" đánh bóng tên tuổi

Trước đó, bạn gái Lương Bằng Quang từng trải qua nhiều lần can thiệp “dao kéo” như gọt cằm, nhấn mí đến nâng mông,…nhằm cải thiện nhan sắc

Vừa qua Ngân 98 còn khiến dân tình 'phát hoảng' với gương mặt đơ cứng như búp bê nhựa. Không biết có phải do góc chụp và hiệu ứng hay không mà trong bức ảnh, 'hot girl thị phi' lộ phần đầu to so với cơ thể. Bên cạnh đó, gương mặt nhọn hoắc cùng hai gò má tròn nhô cao, phần chóp mũi quặp xuống với làn da bóng nhẫy khiến gương mặt Ngân 98 trông vô cùng đáng sợ.

Có lẽ do phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh sửa ảnh quá nhiều mà Ngân 98 thường lộ gương mặt cứng đơ thậm chí có phần biến dạng

Trước đó, những hình ảnh được Ngân 98 chia sẻ trên trang cá nhân của mình luôn cho thấy cô nàng sở hữu gương mặt thon gọn, làn da trắng hồng và tươi tắn.





Tác giả: Ngân Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn