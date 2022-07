Khinh khí cầu đủ sắc màu tung bay trong nắng biển Cửa Lò

Your browser does not support the video tag.

Clip khinh khí cầu tung bay trên bãi biển Cửa Lò

Sáng ngày 15/7, tại Quảng trường Bình Minh, UBND Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức lễ khai mạc ngày hội Khinh khí cầu năm 2022.

Đây là lần đầu tiên những chiếc khinh khí cầu sặc sỡ tung bay trên biển Cửa Lò.

Đây là hoạt động du lịch thể thao mới, đặc sắc mà phố biển Cửa Lò mong muốn nối dài chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, thu hút hấp dẫn du khách và công chúng đến nghỉ dưỡng và tắm biển tại Cửa Lò

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và du khách thập phương đã được tham quan, chiêm ngưỡng và trải nghiệm hoạt động khinh khí cầu.

Những chiếc khinh khí cầu lần lượt được bơm khí để bay lên trong nắng biển.

Nắng nóng diễn ra từ sáng sớm, song rất đông người dân và du khách vẫn đổ về phố biển Cửa Lò để có dịp được trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu.

Trong sáng nay, ban tổ chức đã cho trình diễn bay 2 khinh khí cầu cấp 7, 14 khinh khí cầu cấp 1 buộc dây treo cố định tại chỗ, độ cao không quá 50m.

Trong đó các khinh khí cầu cấp 7 sẽ chở mỗi lần từ 4 – 6 khách ngắm toàn cảnh bãi biển và khu du lịch Cửa Lò từ trên cao, các khinh khí cầu cấp 1 chủ yếu trình diễn, và 1 khinh khí cầu cấp 7 cho du khách tham quan, checkin.

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc thú vị, ấn tượng để làm kỷ niệm.

Theo Ban tổ chức, chương trình này được diễn ra từ nay cho đến hết ngày 16/7/2022 vào các buổi sáng từ 6h30, buổi chiều từ 16h.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong