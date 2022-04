Khen thưởng nam sinh lớp 9 cứu sống em nhỏ đuối nước dưới hồ sen

Ngày 22/4, huyện đoàn Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tặng giấy khen và tuyên dương em Đặng Ngọc Thái An (lớp 9D, trường THCS Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) vì hành động dũng cảm cứu sống một học sinh lớp 1 bị đuối nước dưới hồ sen.

Huyện đoàn Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho nam sinh đã cứu sống em nhỏ bị đuối nước.

Trước đó, vào chiều 20/4, khi đi qua khu vực hồ sen gần đài tượng niệm liệt sỹ xã Quỳnh Hồng, Thái An thấy một nhóm học sinh lớp 1 chỉ tay xuống hồ sen của làng với vẻ hốt hoảng. Sau đó nam sinh đã đi đến thì phát hiện dưới hồ có mấy ngón tay giơ lên chới với. Biết có người đuối nước, Thái An lập tức nhảy xuống và vớt 1 em bé lên bờ.

Khi đưa được nạn nhân lên bờ, Thái An nhanh chóng ép ngực và hô hấp nhân tạo nên đã cứu sống em nhỏ. Em bé được Thái An cứu là cháu T.Đ.A. học sinh lớp 1B - Trường Tiểu học xã Quỳnh Hồng. Việc làm của An khiến nhiều người khâm phục, khen ngợi.

Được biết, ở lớp Thái An luôn là học sinh ngoan, lễ phép, học lực khá./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: vov.vn