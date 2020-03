Khánh Thi nói về việc giữ chồng: “Một giây cũng phải cẩn thận”

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã trải qua hơn 10 năm với nhiều sóng gió để gắn bó cho tới hiện tại và có với nhau 2 người con rất xinh xắn.

Cát-xê không bao giờ dưới 100 triệu đồng 1 show

Khi chị chuyển từ công việc hoạt động nghệ thuật sang quản lý, tổ chức giải đấu chị thấy khó khăn nhất đối với mình là gì?

Cái tôi. Để dẹp được cái tôi của mình khó vô cùng, nhưng do mình thôi. Tôi rất thích hát, thích đi biểu diễn. Tôi vẫn còn trẻ, bảo tôi nghỉ cũng hơi khó, nhưng tôi đã lui về hậu trường, vừa đứng ra tổ chức, vừa nhìn chồng nhảy. Việc đó cực kỳ khó.

Trong năm vừa qua chị đầu tư cho Phan Hiển rất nhiều để ra đấu trường quốc tế. Chị có thể chia sẻ, số tiền đầu tư như thế nào không?

Đầu tư nhiều nhưng là kinh tế cá nhân. Tôi đầu tư hơn 3 tỷ cho chiếc huy chương vàng của ông xã.

Không có gì viển vông cả. Ví dụ tôi mua vé khứ hồi đi Ý đã từ 1000-1500 euro (25-38 triệu đồng), 3 người cũng không ít. Một năm tôi đi rất nhiều lần, chưa tính tiền học. Tiền ở cũng 100 euro 1 phòng, chỉ được một phòng bé xíu. Tháng nào tôi cũng đi, trong vòng 1 năm rưỡi thì có thể thấy số tiền khủng khiếp cỡ nào.

Làm sao chị có đủ kinh tế đầu tư và chị thu lại như thế nào?

Tôi dùng tiền diễn, tiền cá nhân của tôi chứ không xin ông bà. Tôi cũng không muốn đụng đến tiền của trung tâm nên hai vợ chồng tôi tự bỏ tiền.

Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy may mắn vì tôi không nhận diễn nhiều nhưng cát-xê vẫn rất cao. Không bao giờ dưới 100 triệu đồng 1 show. Tôi cũng chẳng có nhu cầu diễn nhiều, múa cũng như hát, có bài tủ xài hoài.

Có điều, múa cứ diễn đi diễn lại một bài sẽ khiến khán giả chán, nên mỗi lần diễn tôi phải thay đổi trang phục, thay đổi âm nhạc, rất tốn kém. Tôi thà diễn ít nhưng mỗi lần tôi diễn đều rất đầu tư, vì vậy mức cát-xê của tôi nhận xứng đáng.

Khánh Thi hạnh phúc khi giúp chồng mang về chiếc Huy chương Vàng Sea Games. Tuy nhiên để có thành tích này, chị đã phải đầu tư tiền tỷ để chồng tham gia huấn luyện tại nước ngoài.

Từ khi có hai con, tiền cát-xê và những hợp đồng quảng cáo của chị đến nhiều hơn phải không?

Đúng vậy. Tôi dùng tiền đó để đầu tư lại cho ông xã.

Khi chị đã có hai con, việc chị giữ gìn sức khoẻ, đầu tư cho công việc như thế nào?

Mệt lắm. Mọi người gọi tôi là trâu bò (cười). Dù có mệt mấy tôi vẫn cười được, mọi người hay gọi là “dai sức”. Nhưng nửa năm trở lại đây, sau đợt SEA Games vừa rồi tôi hơi đuối. Bây giờ tôi không có quản lý là không được, tôi không nhớ được lịch hôm nay phải làm gì. Chắc đầu tôi bây giờ “quá tải” rồi.

Ông xã chị hỗ trợ chị thế nào?

Anh ấy nhảy thôi. Mà thôi, anh ấy không giỏi về phần tổ chức, quản lý nên đừng xen vào. Cho vào không làm được rồi tự dưng quạu với tôi, như vậy hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng. Tốt nhất làm được việc gì cứ làm.

Con hư hay ngoan đều do ba mẹ dạy

Con trai anh chị có năng khiếu nhảy không?

Cu Bi rất có năng khiếu, nếu nói về con nhà nòi, cu Bi là một trong những bé bộc lộ sớm. Chính vì năng khiếu như vậy nên bố mẹ sợ con mê quá lại tốn tiền giống bố thì chết (cười lớn).

Phan Hiển từng nói không thích con theo nghiệp cha mẹ, chị thì sao?

Hai vợ chồng tôi đều muốn con nối nghiệp ông bà vì bố nó không nối nghiệp ông bà. Ông bà bảo, bây giờ ông bà còn khỏe, chờ bé 10 năm nữa nối nghiệp được thì tốt.

Có nhận định cho rằng, năm nay anh chị PR hình ảnh của con nhiều?

Không phải PR hình ảnh cho con. Tôi đang làm show thực tế gia đình “Nhà bao việc", từ đó gắn liền với mọi gia đình, trăm công nghìn việc, nhà nào cũng phải lo cho con ăn, cho con đi chơi, cho con ngủ. Vợ chồng lúc nào cũng phải xào xáo.

Tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc của gia đình, không phải tôi bày ra gì đó để hấp dẫn. Chương trình như một nhật ký sống hằng ngày. Như những thước phim để con tôi về sau nhìn lại từng như thế.

Ý tưởng này tôi nghe từ vợ của anh bạn, cô ấy nói cứ mỗi một năm, vào sinh nhật hay quay con một lần để về sau khi con 18 tuổi, cô ấy sẽ chiếu lại những clip của con. Những khoảnh khắc đó hiếm khi được lưu lại vì hình ảnh càng về sau càng mất dần hoặc rơi vãi đi. Thế nên clip lưu lại cho con tôi mỗi một tuổi thế nào tôi bắt đầu nảy sinh ra show “Nhà bao việc".

Dù làm chương trình cá nhân hay có tổ chức, khi đưa con vào cũng sẽ có những luồng ý kiến trái chiều. Chị sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi rất Tây, như sống ở nước ngoài vậy. Nghệ sĩ ai thích giấu hình ảnh cứ việc, tôi không phản đối. Còn ai nói tôi thích khoe cũng chẳng phải, nhà tôi có gì tôi cứ quay. Dù có phát trên mạng hay không tôi vẫn quay cho con tôi. Con tôi cũng chẳng nổi tiếng đến độ phải bảo vệ.

Con trai và con gái của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Nhưng có những bé tiếp nhận việc xuất hiện trên truyền thông sớm, được tâng bốc, có thể dẫn đến việc bé sẽ kiêu ngạo. Chị có lường trước điều đó không?

Ngày xưa tôi lường trước điều đó, nhưng bây giờ không. Đó là suy nghĩ của những người chưa có con. Việc hướng con như thế nào do bản thân cha mẹ dạy, không phải thế này thế nọ, con hư tại cha mẹ là vậy.

Tôi định hướng cho con ngay từ đầu, và cho dù cu Bi có xuất hiện cùng ba mẹ, cu Bi sẽ không bao giờ biết bé là người nổi tiếng. Như hôm thi đấu, bé không hề biết cuộc thi đó do ba mẹ tổ chức. Bé chỉ biết rằng ba mẹ nói đi ra ngoài nhảy, đi thi phải cố gắng hết sức và phải nhận được huy chương. Con cũng giống như các bạn, nhận được huy chương nào, đứng bục nào, tay chào như thế nào…

Cu Bi như người đến tham gia, không phải người thế này thế nọ. Tôi nghĩ định hướng con ra sao do ảnh hưởng ba mẹ 70%. Nhà giàu có những đứa con rất chăm học nhưng có những đứa con hư ngay từ nhỏ, điều đó do ba mẹ, không phải do con.

Việc giữ chồng “một giây cũng phải cẩn thận”

Trẻ trung khi sánh đôi cùng chồng nhưng Khánh Thi vẫn luôn quan tâm đến việc giữ gìn nhan sắc và... giữ chồng.

Với cuộc sống gia đình hạnh phúc hiện tại, trước đây chị có nghĩ sẽ vượt qua được sóng gió không?

Tôi không nhớ nữa. Hạnh phúc cũng không hẳn đâu vì nhà nào chẳng xào xáo. Vợ chồng tôi ổn định. Về vấn đề lớn, chúng tôi giải quyết rất dễ dàng. Còn những vấn đề nhỏ không phải tranh cãi, do cả hai không bắt được vấn đề.

Chị có còn nỗi sợ già hơn so với ông xã không?

Vẫn vậy (cười).

Có thể nói hiện tại chị vẫn còn trẻ, tại sao chị phải sợ điều đó?

Bây giờ vẫn còn phơi phới như vậy, lỡ một năm sau có vấn đề gì khiến mình già, stress thì sao? Phụ nữ ai cũng lo cho sắc đẹp của mình. Tôi nhìn hình tôi thấy tôi già hơn xưa rất nhiều. Già hơn, khó tính hơn, da xấu hơn, mọi thứ đều xuống sắc.

Bên cạnh nhan sắc, hợp tính, bây giờ lại có chung 2 đứa con, chị có nghĩ con chính là việc bảo chứng cho tình cảm giữa hai vợ chồng không?

Đừng bao giờ nghĩ hạnh phúc, có con là minh chứng. Càng nhiều con càng dễ bỏ nhau.

Vậy chị có ngại mối đe dọa từ người thứ 3 không?

Ai cũng có mối đe dọa. Một giây cũng phải cẩn thận, cẩn thận ngày nào tốt ngày đó (cười).

"Đừng bao giờ nghĩ hạnh phúc, có con là minh chứng. Càng nhiều con càng dễ bỏ nhau".

Chị có giữ chồng không?

Có chứ! Tôi không biết cách nào nhưng tôi nghĩ có cơ hội bên nhau nhiều càng tốt. Không hẳn phải bên nhau 24/24.

Anh Hiển có chia sẻ gì để chị cảm thấy an tâm hơn về chồng?

Người đàn ông của tôi chẳng bao giờ chia sẻ gì để an tâm cả. Thường những người đàn ông chỉ muốn chạy. Chẳng có người đàn bà nào nói người đàn ông chia sẻ để an tâm cả. Tôi chưa thấy điều đó. Anh Hiển cũng vậy, đàn ông thường ít nói.

Anh Hiển có chia sẻ mỗi khi chị ghen, chị giận, chị thường đập đồ, bây giờ làm sao chị tiết chế được tính đó?

Đó là lâu rồi, từ mấy năm trước. Bây giờ tôi tiết kiệm tiền vì tiền tôi làm ra thôi (cười).

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Tác giả: Băng Châu

Nguồn tin: Báo Dân trí