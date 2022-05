Khẩn trương thu hồi 5 sản phẩm TPBVSK của công ty dược phẩm Vĩnh Điển do không đảm bảo an toàn

Cụ thể, sản phẩm TPBVSK Bổ hoàn dương plus (số lô: SOLO: 02.2022, NSX: 11/05/2022, HSD: 10/05/2025) do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health (Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6537/2021/ĐKSP ngày 18/7/2021.

Cận cảnh TPBVSK Bổ hoàn dương plus được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và sai thành phần cấu tạo.

TPBVSK Bổ hoàn dương plus buộc phải thu hồi do được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ theo quy định.

Nội dung ghi nhãn không phù hợp với hồ sơ công bố, không ghi tên cơ sở sản xuất: "Công ty TNHH sản xuất- Y dược phẩm Vĩnh Điển"; sai thành phần cấu tạo.

Sản phẩm Kumiko slim buộc phải thu hồi do được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sản phẩm thứ hai là Kumiko slim có nhãn ghi Công ty TNHH Pharma Quốc Anh (Thôn Khánh Vân, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Hà Nội) nhưng sản phẩm không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Sản phẩm Kumiko slim là kẹo giảm cân siêu mạnh, buộc phải thu hồi do được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sản phẩm thứ ba là Giấm táo slim (có số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025).

Sản phẩm Giấm táo slim đang được quảng cáo có công dụng "thần thánh" trong việc tiêu giảm mỡ thừa.

Nhãn ghi đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo do Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đan Thy (địa chỉ: 164/10 đường An phú đông 9, khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm.

Sản phẩm thứ tư là Nio Slim.

Nhãn ghi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nio Slim hỗ trợ giảm béo nhưng trên nhãn không có tên đơn vị công bố, sản xuất sản phẩm. Sản phẩm không có số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Dù không thực hiện công bố theo quy định và được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt GPM nhưng sản phẩm Nio Slim vẫn được rao bán rầm rộ, phục vụ tận tình đến tay từng người có nhu cầu.

Cục An toàn thực phẩm buộc thu hồi đối với sản phẩm Nio Slim và Giấm táo slim do được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ theo quy định; không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định.

Sản phẩm thứ năm là Stony bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý.

Theo thông tin ghi trên nhãn, sản phẩm này do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nữ Protect Health (địa chỉ tại xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm.

Baner quảng cáo của sản phẩm Stony bổ thận tráng dương được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt chuẩn GMP, không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định.

Theo đó, sản phẩm có số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025 buộc thu hồi do sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ theo quy định/cơ sở không được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định.

Từ nay đến trước ngày 25/5, các đơn vị liên quan nói trên chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm nêu trên dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

