Khám phá bí ẩn bên trong những ngôi nhà của các ninja

Một ngôi nhà cổ của các ninja trong làng du lịch ở Nhật Bản

Theo các ghi chép, các nhóm ninja thường sinh sống ở sâu trong những cánh rừng trên núi. Ở thời kỳ hưng thịnh, bề ngoài, các ninja vẫn là những nông dân sống cùng cộng đồng của họ. Vì vậy, ngôi nhà của các ninja trước hết vẫn phải có chức năng của một trang trại và có hình dáng tương tự như bất cứ nhà kho bình thường nào khác. Tuy nhiên, vì ninja chủ yếu làm công việc do thám nên một điều rất quan trọng là ngôi nhà của họ cũng phải được thiết kế để phù hợp với công việc của họ.

Ngôi nhà của những chiếc bẫy

Về cơ bản, do đặc thù công việc nên các ninja có rất nhiều kẻ thù. Họ có thể đối mặt với hai tình huống, một là bản thân họ đi đánh cắp bí mật tại nhà của mục tiêu và tình huống còn lại là ngôi nhà của họ có khả năng bị kẻ thù đột kích. Do đó, ngôi nhà của các ninja luôn phải được thiết kế đặc biệt, vừa đảm bảo không khác biệt so với những ngôi nhà khác, vừa là nơi để bảo vệ bí mật và cả tính mạng của các ninja. Ngôi nhà của các ninja không nhất thiết phải giống hệt nhau mà trên thực tế họ có nhiều loại nhà khác nhau. Tuy nhiên, có một nguyên tắc bất biến là hầu hết những ngôi nhà đó đều chứa đầy những cạm bẫy và những chiêu trò đánh lừa người khác.

Ở thời kỳ hòa bình, các ninja làm việc như một nông dân nên có thể nói, về cơ bản nhà của ninja là một nhà kho, là nơi để họ chứa các nông cụ. Nhưng các ninja cũng vẫn cần phải chuẩn bị để đối phó với khả năng kẻ thù đột ngột tấn công. Vì thế nên họ phải chuẩn bị rất nhiều cạm bẫy và cả trò đánh lừa bên trong ngôi nhà của mình. Đó là lý do tại sao ngôi nhà của những ninja được xây dựng khá đặc biệt. Điển hình của một ngôi nhà của ninja có thể thấy ở tỉnh Iga - một trong những nơi được xem là thủ phủ của ninja.

Tạo hình ninja nữ

Thoạt nhìn, một ngôi nhà của ninja cũng giống như nhà của bao người nông dân bình thường khác. Có nghĩa là ngôi nhà đó cũng có dáng dấp như một trang trại một tầng với phần mái bằng rơm. Tuy nhiên, trên thực tế, đó chỉ là về cảm quan. Thực tế, ngôi nhà của một ninja sẽ bao gồm 3 tầng, ở bên trong còn có một tầng lửng và tầng 2. Ở trong đó, các ninja thường thiết kế một cầu thang ẩn đi lên phía bên trên nhà. Thường được được thiết kế ở một bên của ngôi nhà nhưng cầu thang này cũng được các ninja khéo léo xây dựng để người ngoài khi mới vào nghĩ rằng đó chỉ là một giá sách.

Lên hết cầu thang, ở trên trần nhà thường có một cánh cửa dẫn tới gác lửng. Trên trần của gác lửng, các ninja cũng chế một cầu thang nữa để trong trường hợp khẩn cấp họ có thể sử dụng để trốn lên các tầng trên, khiến cho người lạ khi đột nhập vào không thể biết được các ninja đã trốn ở đâu. Nhiều ngôi nhà của các ninja thậm chí có hàng chục cầu thang như vậy. Số phòng của những căn nhà tưởng nhỏ nhưng đôi khi cũng rất nhiều để tạo điều kiện cho các ninja ẩn nấp khi kẻ thù xuất hiện.

Với thiết kế đặc biệt trong những ngôi nhà của ninja, khách bình thường khi bước vào có thể rơi vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ là những chiêu thức đánh lừa thị giác, ngôi nhà của các ninja còn ẩn chứa nhiều chiếc bẫy khác nhau. Ví dụ, những cầu thang trong nhà đôi khi hiện hữu nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cả so với cầu thang ẩn. Bởi, trên những bậc cầu thang đó, người ta sẽ không biết đâu là bậc thang thật, đâu là những bậc thang giả mà khi bước vào đó họ hoàn toàn có thể bị hụt chân, rơi xuống chiếc bẫy đặt sẵn của các ninja, giúp các ninja có thể ra tay khi kẻ thù của họ còn đang bị bất ngờ.

Hay, những cánh cửa trong ngôi nhà cũng có thể được thiết kế đặc biệt để có thể tự động khóa sau khi được đóng lại, khiến những kẻ đột nhập bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà. Trong không gian đó, kẻ thù của các ninja sẽ khó có thể sử dụng những thứ vũ khí dài, cồng kềnh và khi đó ninja sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế với những vũ khí vốn nổi tiếng là nhỏ gọn nhưng đầy hữu dụng của họ.

Bí ẩn sau những chiếc hộc nhỏ

Để đề phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ, ngay ở cửa nhà của các ninja đã có những hộc đồ chứa vũ khí để họ có thể ra tay ngay khi kẻ thù tới gần. Các hộc chứa vũ khí thường có kích thước bằng một tấm gỗ, được các ninja khéo léo lắp đặt như bất cứ thanh gỗ nào trong nền nhà nhưng khi cần đến, họ chỉ cần gạt nhẹ để mở hộc vũ khí ra. Vì không gian nhỏ nên vũ khí được đặt trong đó thường là những vũ khí nhỏ gọn như phi tiêu shuriken, hay một thanh đoản kiếm...

Xuất phát từ đặc tính của các ninja là trong mọi trường hợp, trốn thoát luôn là ưu tiên hàng đầu nên trong nhà của họ có rất nhiều lối đi mật dẫn tới một giếng nước ở trong vườn. Khi một ninja bị tấn công bất ngờ, anh ta có thể tới giếng nước từ những lối đi mật trong nhà và trốn thoát ra ngoài. Trên thực tế, mỗi ngôi nhà của các ninja đều có rất nhiều cánh cửa và tất cả những cánh cửa đó đều được làm cẩn thận, khéo léo đến mức người ngoài không thể phân biệt được đâu là cửa và đâu là tường. Nói tóm lại, với ưu thế thông thuộc địa hình, các ninja sẽ hoàn toàn nắm thế chủ động trong ngôi nhà của họ khi có kẻ thù đột nhập.

Bên cạnh đó, kể cả ở khi yên bình, các ninja cũng vẫn cần nơi để giấu những thứ quan trọng như các tài liệu mật, vũ khí và thuốc súng. Về cơ bản, ngôi nhà của người Nhật thường được làm bằng gỗ nên các ninja đã lợi dụng thiết kế này để tạo ra những hộc chứa đồ bí mật. Những hộc chứa đó được làm tinh vi đến mức người ngoài không thể phát hiện được và về cơ bản, những hộc chứa như vậy được họ đặt ở dưới sàn, ngay bên ngoài cửa ra vào. Một trong những món đồ thường được ninja cất giấu kỹ lưỡng là thuốc súng.

Ở thời kỳ Chiến quốc, thuốc súng chính là thứ quan trọng nhất đó là thứ vũ khí tân tiến nhất, có sức công phá mạnh nhất lúc bấy giờ. Khối lượng và chất lượng thuốc súng sẽ quyết định sức công phá của khẩu súng. Do đó, ở tất cả các địa bàn trên khắp Nhật Bản lúc bấy giờ, thuốc súng chính là thứ bí mật nhất của các ninja.

Về cơ bản, các ninja vẫn có các gia đình như bao người bình thường khác. Việc kết hôn có lợi ở chỗ khiến các ninja ít bị nghi ngờ hơn. Ở thời của họ, mọi người thường không được tự do chọn lựa đối tượng để kết hôn và các ninja cũng không phải ngoại lệ. Các ninja thường kết hôn với những phụ nữ mà thầy của họ lựa chọn.

Thông thường, con trai của các ninja về sau cũng sẽ trở thành ninja. Với các ninja lúc bấy giờ, điều quan trọng nhất của việc kết hôn là đào tạo những bé trai trở thành những ninja tài giỏi. Trong trường hợp một cặp vợ chồng ninja không có con, họ sẽ xin con nuôi là những bé trai để duy trì tính liên tục trong các thế hệ ninja. Hầu hết các ninja sống một cách thanh đạm với gia đình của họ. Khi xã hội càng trở nên hòa bình, những phi vụ lớn mà các ninja có thể làm càng ít đi, họ càng ít có cơ hội thể hiện bản thân hơn.

Tác giả: Lê Cát

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam