Khai trừ khỏi Đảng Bí thư huyện đoàn vì ngoại tình

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết vừa hoàn thành thủ tục khai trừ khỏi Đảng bà Nguyễn Thị Hà (38 tuổi) - Bí thư Huyện đoàn Yên Định vì vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống nghề nghiệp trong Thông báo số 377-TB/UBKTTU.

Hình minh hoạ.

Trước đó, bà Hà đã bị chồng là ông T.X.C. (ngụ thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) làm đơn tố cáo vì ngoại tình. Ông C. tố cáo bà Nguyễn Thị Hà (38 tuổi) - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn huyện Yên Định, với nội dung, bà Hà vi phạm Luật hôn nhân và Gia đình.

Trong đơn tố cáo, ông C., cho rằng: Năm 2006, ông C. kết hôn với bà Nguyễn Thị Hà. Việc kết hôn của hai người xuất phát từ tình yêu, hai bên tự nguyện. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông C. có 3 con, gồm: Trịnh G.K. (sinh năm 2007), Trịnh G.M. và Trịnh G.H. (đều sinh năm 2013).

Trong thời gian gần đây, bà Hà có thái độ thờ ơ với gia đình, thường xuyên gây mâu thuẫn vợ chồng. Gần đây nhất, bà Hà đã gửi đơn xin ly hôn đến Tòa án Nhân dân huyện Yên Định.

Nghi ngờ bà Hà không chung thủy, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, nên ông Cường đã âm thầm tìm hiểu các mối quan hệ bên ngoài của bà Hà. Dựa trên những minh chứng có được, ông C. nghi ngờ bà Hà có quan hệ trên mức bình thường với ông L.V.P. ở một xã khác, trên địa bàn huyện Yên Định.

Trên cơ sở nghi ngờ đó, ông C. đã thực hiện giám định ADN với các con và kết quả, cho thấy: Hai cháu Trịnh.G.M. và Trịnh G.H. không cùng huyết thống với ông C.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus