Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX, năm 2022

Về phía Tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 9 năm 2022. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND của 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các trường Đại học, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt là sự có mặt của các khối diễu hành, các đoàn vận động viên và Trọng tài tham gia khai mạc Đại hội.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 9 năm 2022

Quang cảnh Lễ khai mạc

Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 9 là sự kiện chính trị - văn hóa của tỉnh, một hoạt động lớn của ngành TDTT nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, nhiều năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên chú trọng, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT. Đồng thời, tỉnh cũng đã có nhiều cơ chế - chính sách - xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào TDTT quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Do đó, TDTT Nghệ An đã có sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của tỉnh. Vị thế của thể thao Nghệ An tiến bộ không ngừng và đạt ở tầm cao mới, là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển toàn diện đóng góp đáng kể vào thể thao đỉnh cao của nước nhà, số huy chương đạt được của thể thao tham gia các giải quốc gia và quốc tế năm sau đều cao hơn năm trước. Thể thao thành tích cao có bước phát triển mới, thành tích một số môn đạt được trình độ khu vực và châu Á. Cơ sở vật chất, kỹ thuật giành cho thể dục, thể thao từng bước được nâng cấp. Đặc biệt, phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ kính yêu, đã được mọi người, mọi nhà thực hiện và duy trì thường xuyên.

Đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thắp lên Đài lửa của Đại hội thể dục thể thao Nghệ An lần thứ 9

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 9 năm 2022.

Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 9 năm 2022, có sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các Huyện, Thị, Thành, ngành trong tỉnh. Các đội sẽ tranh tài hơn 200 bộ huy chương ở 18 môn thi đấu, gồm: Bóng đá; Bóng chuyền trong nhà; Bóng chuyền bãi biển; Bóng bàn; Cờ vua; Điền kinh; Đẩy gậy; Karatedo; Vovinam, Cầu lông; Đá cầu, Bơi lội, Việt dã, Vật, Bi sắt, Bắn nỏ, Võ cổ truyền và Kéo co. Sau lễ khai mạc, Đại hội tiếp tục các môn thi đấu Cờ vua; Điền kinh; Cầu lông; Bắn nỏ và Kéo co, Bơi lội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục theo gương của Bác Hồ

Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 9 năm 2022 là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đánh giá sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.

Thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở trong toàn tỉnh để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Đ/c Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 9 đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Vận động viên Nguyễn Chiến Thắng – đại diện cho các vận động viên lên đọc lời hứa trước Đại hội

Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 9 tặng Cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham gia Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các Đoàn vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng phấn đấu đạt thành tích cao nhất; cống hiến cho quần chúng nhân dân những trận đấu hay, những tình huống đẹp, xứng đáng với truyền thống văn hoá - thể thao tỉnh nhà.

Tổ Trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, trung thực và đúng luật để góp phần vào sự thành công của Đại hội. Các thành viên Ban tổ chức, các lực lượng được phân công làm nhiệm vụ, các cơ sở tổ chức thi đấu hãy đề cao trách nhiệm, đoàn kết, cộng sự vì một kỳ Đại hội chu đáo, an toàn, hiệu quả, thiết thực và ấn tượng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 9

Tại Lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đồng diễn chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 9 với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Nghệ An giàu đẹp” gồm 3 chương. Chương 1: Tự hào miền quê xứ Nghệ; Chương 2: TDTT Nghệ An hội tụ và tỏa sáng; Chương 3: Nghệ An vươn tầm cao mới. Chương trình là sự kết hợp của: Lịch sử - Đương đại - Văn hóa - Thể thao, thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên cường cách mạng, hiếu học, cần cù sáng tạo; đồng thời tái hiện được nhịp sống mới của Nhân dân tỉnh Nghệ An: Khỏe mạnh - Trí tuệ - Năng động - Sáng tạo, kiến tạo nên một Nghệ An “Văn minh - Hiện đại”.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn