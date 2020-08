Khách hàng suýt mất tiền do lỗi Internet Banking của Techcombank

Kể từ khi nâng cấp phiên bản mới, dịch vụ Internet Banking của Techcombank liên tục bị khách hàng "tố" báo lỗi ảnh hưởng đến công việc

Chị Hoàng Minh Hằng (Hà Nội) - một khách hàng của Techcombank cho biết chị thường xuyên dùng dịch vụ Mobile Banking của ngân hàng. Nhưng trong cả buổi sáng ngày 24/8, chị liên tục đăng nhập vào hệ thống nhưng đều báo lỗi.

“Những ngày trước, tôi vẫn đăng nhập vào dịch vụ Internet Banking bình thường, nhưng từ sáng đến cuối giờ trưa, hệ thống liên tục báo lỗi dù tôi nhập đúng số tài khoản và mật khẩu. Đến đầu giờ chiều, tôi mới đăng nhập được, nhưng rất chậm, đợi đến 15 phút cũng không nhận được mã OTP”, chị Hằng cho hay.

Một khách hàng khác của Techcombank là anh Nguyễn Trung Sơn, chia sẻ do phải chuyển một khoản tiền kinh doanh cho đối tác ngay trong sáng 24/8, nên anh đã dùng dịch vụ Internet Banking, tuy nhiên dù đăng nhập được vào hệ thống nhưng lại không nhập được mã OTP.

“OTP báo lỗi. Vì vậy, tôi nhập mã OTP lần nữa thì hệ thống báo chuyển tiền thành công. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận được tin nhắn trừ tiền đến 2 lần. May mà đối tác cũng là người quen nên khi tôi gọi lại giải thích thì họ sẵn sàng trả lại tiền thừa”, anh Sơn cho hay.

Anh Sơn bức xúc cho rằng hệ thống ngân hàng điện tử của Techcombank đang có vấn đề. Bởi trong tháng 5 vừa qua, anh cũng đã gặp sự cố không thể giao dịch trên hệ thống Internet Banking của ngân hàng khiến công việc bị ảnh hưởng.

“Sau ngày hôm nay, tôi phải chuyển sang dùng Internet Banking của ngân hàng khác, dù có phải mất phí nhưng sẽ yên tâm hơn, chứ không phải thỉnh thoảng nơm nớp lo mất tiền như dùng dịch vụ của Techcombank”, anh Sơn cho hay.

Trước đó, vào đầu tháng 5, nhiều khách hàng của Techcombank cũng đồng loạt phản ánh tình trạng không thể thực hiện được giao dịch Internet Banking của nhà băng này do bị lỗi.

Sau đó, thông tin từ trang web của Techcombank cho biết thời điểm đó ngân hàng đang nâng cấp phiên bản mới, cùng với đó do lượng khách hàng truy cập tăng cao, số lượng giao dịch tăng gấp 4 lần so với những ngày trước đó, nên đã gây ảnh hưởng đến tốc độ truy cập và làm gián đoạn giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử.

Liên quan đến việc dịch vụ ngân hàng điện tử của Techcombank có sự cố, trao đổi với Thời báo Kinh Doanh, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng công nghệ thông tin ở Việt Nam còn lạc hậu. Tại một số ngân hàng hiện vẫn dùng những phiên bản cách đây cả chục năm.

Muốn đầu tư một phiên bản mới, ngân hàng phải đầu tư một khoản tiền rất lớn để nâng cấp cả phần mềm và thay đổi cả phần cứng, nên việc thay đổi cả hệ thống Core Banking trong ngân hàng không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì thế, nhiều ngân hàng nhỏ hiện nay vẫn dùng các phiên bản lỗi thời.

Trong khi đó, xu hướng ứng dụng công nghệ mới ngày càng phát triển, đồng thời tội phạm công nghệ cũng gia tăng, đòi hỏi tính bảo mật thông tin khách hàng tại các ngân hàng rất cao.

Với trường hợp của Techcombank, ông Hiếu cho rằng không loại trừ khả năng ngân hàng không đầu tư đồng bộ để nâng cấp hệ thống, thiếu những phiên bản hiện đại nhất.

Bên cạnh đó, có thể do lỗi kỹ thuật, những người vận hành là nhân viên IT không nắm được nghiệp vụ ngân hàng, nên có sự "xung đột" giữa nhân viên IT và cán bộ làm nghiệp vụ ngân hàng. “Nhân viên IT viết ra phần mềm ngân hàng nhưng không hiểu nghiệp vụ ngân hàng nên sẽ gây ra lỗi khi ứng dụng”, ông Hiếu cho hay.

Ông Hiếu khuyến cáo, đối với tất cả khách hàng của Techcombank nên dừng lại tất cả hoạt động về Internet Banking cho đến khi lãnh đạo nhà băng tuyên bố tất cả lỗi đó đã được điều chỉnh vì nguy cơ mất tiền rất cao cho khách hàng.

“Techcombank được biết đến là ngân hàng ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu ở Việt Nam mà còn mắc những lỗi đó thì ban lãnh đạo ngân hàng phải có sự điều chỉnh mạnh để lấy lại uy tín với khách hàng”, ông Hiếu nói.

Tác giả: Thanh Hoa

Nguồn tin: Thời báo Kinh Doanh