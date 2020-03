Khách du lịch giảm sâu, Quảng Nam đề xuất miễn vé tham quan Hội An, Mỹ Sơn

Chiều 25/2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch do bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid – 19.

Lượng du khách đến Hội An giảm mạnh do ảnh hưởng từ dịch Covid 19

Theo báo cáo của Hiệp hội Du lịch tỉnh, các thị trường khách đến Quảng Nam trong giai đoạn này và vài tháng tới suy giảm mạnh. Trong đó, thị trường MICE rất nặng, ước tính 95%, các thị trường lữ hành thuần túy hủy tour lên đến 80%, các doanh nghiệp khách sạn: tỷ lệ lấp phòng giảm đến 80%. Các điểm tham quan du lịch và điểm đến đều bị thiệt hại và giảm sút so với cùng kỳ tháng 2 năm 2019. Thị trường nguồn khách thay đổi, theo thống kê lượt khách lưu trú tại Quảng Nam trong tháng 2 năm 2020 giảm đến 30% so với cùng kỳ năm 2019. Ước tính tổng thiệt hại ngành du lịch Quảng Nam lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Theo các chuyên gia du lịch, dự đoán tình hình thiệt hại còn kéo dài trong nhiều tháng tới.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 2/2020 trên địa bàn Quảng Nam ước đạt 340.000 lượt khách, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 273.000 lượt khách, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019; khách nội địa ước đạt 67.000 lượt khách, giảm 63,19% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 2/2020 ước đạt 294 tỉ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngành chức năng nhận định, dịch Covid-19 dù chưa xuất hiện tại Quảng Nam nhưng đã tác động trực tiếp đến ngành du lịch. Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 có thể sẽ tác động lâu dài, cần thiết có các giải pháp kích cầu.

Sở VH-TT&DL đề xuất giảm giá vé tham quan tại phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn nhằm kích cầu du lịch. Bên cạnh đó, đề xuất tổ chức Tuần lễ vàng di sản, tổ chức ngày làm sạch môi trường; đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, tạo điểm đến an toàn cho du khách.

Tác giả: HOÀI VĂN

Nguồn tin: Báo Tiền phong