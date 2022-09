Khách bị chém trọng thương vì thiếu 20 nghìn mua cá viên chiên

Pháp luật

VKSND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn đối với 3 bị can về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS.