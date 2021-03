Kênh đào Suez bị bịt kín ngày thứ 6, gần 370 tàu đang đợi con tàu mắc kẹt 'động đậy'

Tàu Ever Given chắn ngang kênh đào Suez trong ảnh chụp vệ tinh ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS/Maxar Technologies

Ngày 28-3, các đội giải cứu đã tăng cường đào, nạo vét quanh "siêu tàu" chở hàng Ever Given đang chắn ngang kênh đào Suez. Hai nguồn tin cho biết công tác giải cứu gặp khó khăn do đá ở dưới phần mũi tàu, theo Hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, Richard Meade, biên tập viên tại công ty tin tức và dữ liệu hàng hải Lloyd's List, cho biết các nguồn tin thân cận với hoạt động giải cứu đã bày tỏ lạc quan rằng "con tàu có thể động đậy trong vòng 24-48 giờ tới".

Hãng tin AFP dẫn nghiên cứu của tập đoàn bảo hiểm Đức Allianz cho biết vụ tàu Ever Given chắn ngang kênh đào Suez gây thiệt hại cho thương mại toàn cầu khoảng 6-10 tỉ USD mỗi ngày.

Chủ tịch Osama Rabie của Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết ít nhất 369 tàu đang đợi đi qua kênh đào, gồm hàng chục tàu container, các tàu chở khí tự nhiên, tàu chở dầu...

Các nhân viên đến từ SCA và một đội giải cứu đến từ Công ty Smit Salvage của Hà Lan đang cân nhắc họ có thể sử dụng bao nhiêu lực kéo lên con tàu mà không gây hư hại và liệu cần di chuyển một số hàng hóa ra khỏi tàu hay không.

Với hàng trăm tàu và hàng tỉ USD hàng hóa đang bị kẹt lại tại các lối vào của kênh đào Suez, nhiều nhà vận hành đã chuyển hướng các tàu di chuyển quanh mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) của châu Phi, theo AFP.

Các công ty vận tải hàng hải như Maersk (Đan Mạch) đã cho chuyển hướng để các tàu di chuyển quãng đường dài hơn quanh mũi Hảo Vọng, với thêm ít nhất 7 ngày di chuyển. Maersk ước tính thậm chí nếu tàu Ever Given được giải cứu, sẽ mất từ 3-6 ngày để các tàu bị kẹt băng qua kênh đào.

Trong khi đó, kênh CNBC dẫn dữ liệu của MarineTraffic và ClipperData cho biết ít nhất 2 tàu chở khí tự nhiên của Mỹ đã đột ngột đổi hướng giữa Đại Tây Dương và di chuyển quanh mũi Hảo Vọng.

Tàu Ever Given treo cờ Panama, đi chệch hướng, lệch sang một bên và mắc cạn hôm 23-3, sau khi gặp gió lớn và bão bụi gây cản trở tầm nhìn. Tàu này đang trên hành trình chở hàng đến Rotterdam, Hà Lan. Tàu do Công ty Evergreen Marine của Đài Loan vận hành.

