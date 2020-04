Kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Hà Nội ra đầu thú

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng Techcombank ở thị trấn Sóc Sơn (Hà Nội), sáng 27/4, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị này vừa bắt được nghi phạm trong vụ cướp. Hiện đang khai thác lời khai để làm rõ các vấn đề liên quan.

Theo cơ quan công an, khoảng 17h ngày 20/4, đơn vị này nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai tiến vào phía trong ngân hàng tại khu vực ngã tư thị trấn Sóc Sơn (Hà Nội) nổ súng đe dọa để cướp. Tuy nhiên, các nhân viên ngân hàng lập tức bấm chuông báo động, còi hú khiến kẻ cướp giật mình và bỏ chạy.

Nghi phạm bịt mặt, mặc quần áo màu đen xông vào cướp ngân hàng nhưng bất thành. (Ảnh chụp từ camera an ninh)

Ngay sau đó, Đội cảnh sát Hình sự - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lập tức tới hiện trường để điều tra sự việc. Rất may, không có thiệt hại về người.

Suốt mấy ngày qua, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp cùng Công an TP Hà Nội và công an các địa phương lân cận truy bắt, xác định nhân thân của nghi phạm. Qua điều tra, cơ quan công an xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp là người ở Uông Bí, Quảng Ninh.

Nắm được thông tin, Công an Sóc Sơn phối hợp với Công an Quảng Ninh vận động nghi phạm ra đầu thú và tên cướp sau đó đã đến Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) để đầu thú.

Công an huyện Sóc Sơn thông tin thêm, kẻ cướp là đối tượng đang bị Công an Uông TP Uông Bí truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: Báo VTC News