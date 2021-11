IS xông vào bệnh viện quân y lớn nhất Afghanistan

Hãng tin Bakhtar ngày 2-11 dẫn lời một nhân viên y tế trốn thoát khỏi bệnh viện nói trên cho biết anh nghe một tiếng nổ lớn, tiếp đến là tiếng súng. Khoảng 10 phút sau, một vụ nổ thứ hai lớn hơn xảy ra.

Các nhân chứng khác cho hay một số thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xông vào bệnh viện quân y lớn nhất ở Afghanistan và đụng độ với lực lượng an ninh. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ khu vực Wazir Akbar Khan ở thủ đô Kabul. Ít nhất 2 máy bay trực thăng quần thảo tại hiện trường.

Một chỉ huy Taliban xác nhận các vụ nổ và tiết lộ có ít nhất 15 người thiệt mạng, 34 người bị thương. Nhóm viện trợ Emergency (Ý) - đang điều hành một bệnh viện cách hiện trường các vụ nổ khoảng 3 km - nói rằng 9 người bị thương được chuyển tới đây điều trị.

Bệnh viện bị tấn công là Sardar Mohammad Daud Khan. Ảnh: Twitter

Bệnh viện bị tấn công là Sardar Mohammad Daud Khan, có khoảng 400 giường bệnh và nằm ở trung tâm thủ đô Kabul. Phát ngôn viên "Bộ Nội vụ" của Taliban Qari Saeed Khosty thông báo họ đã điều lực lượng tới hiện trường.

IS đã thực hiện một loạt vụ tấn công vào các nhà thờ Hồi giáo và những mục tiêu khác ở Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản nước này hồi giữa tháng 8. Vụ tấn công ngày 2-11 cũng là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất kể từ khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan sau nhiều thập kỷ xung đột.

Các vụ tấn công dẫn đến lo ngại rằng Afghanistan có thể trở thành thiên đường cho các nhóm khủng bố. Đáng lo ngại hơn, ngày càng có nhiều binh sĩ và nhân viên tình báo Afghanistan do Mỹ đào tạo gia nhập hàng ngũ IS, mục đích là chống lại Taliban. Chi nhánh IS tại Afghanistan - IS-K - đang tỏ ra háo hức để chào đón những tân binh đặc biệt này, theo báo The Wall Street Journal.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động