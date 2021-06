Indonesia thua thảm tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae Yong đổ lỗi cho trọng tài

"Chúng tôi đã chơi với 100% khả năng. Xin chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam vì chiến thắng này. Tôi từng nghĩ cơ hội trận này là 50-50 cho đôi bên, nhưng nhịp độ trận đấu đã thay đổi quá nhanh. Tôi không muốn kết quả như thế này", HLV Shin Tae Yong chia sẻ sau thảm bại 0-4 của Indonesia trước tuyển Việt Nam.

Sau trận hòa Thái Lan ở lượt đấu thứ 7, Indonesia của Shin Tae Yong được kỳ vọng ngáng đường tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo giữ được tỷ số 0-0 ở hiệp 1, trước khi thua liên tục 4 bàn từ phút 51 đến 74.

Video: Việt Nam 4-0 Indonesia

Indonesia thua tâm phục khẩu phục, nhưng HLV Shin vẫn cho rằng sai lầm của trọng tài đã khiến trận đấu vượt ngoài tầm kiểm soát của đội bóng do ông dẫn dắt.

"Bàn thua đầu tiên là tình huống mất bóng từ xa. Bàn thứ hai là lỗi nhận định của trọng tài. Chúng tôi mất nhịp sau bàn đầu tiên nên dẫn tới mất kiểm soát. Trọng tài đã làm Indonesia mất nhịp, làm thay đổi trận đấu theo hướng không mong muốn", HLV Shin Tae Yong phân tích thêm.

Trước câu hỏi về lối đá rắn và triệt hạ của cầu thủ Indonesia, ông Shin Tae Yong giải đáp: "Chơi rắn không phải là chiến thuật của tôi. Các cầu thủ tự thi đấu theo cách của mình".

Sau 7 trận, Indonesia mới có vỏn vẹn 1 điểm. Thầy trò HLV Shin Tae Yong chỉ còn thi đấu với tinh thần cọ xát, khi đã chắc chắn đứng cuối bảng.

Kết quả bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tác giả: Hồng Nam

Nguồn tin: Báo VTC News