Hy hữu: Bé sơ sinh ở Phú Thọ nặng tới 5,1 kg

Theo bác sĩ Vũ Thị Thanh Hương – Trưởng khoa Phụ ngoại – Phụ nội tiết, cả ekip phẫu thuật đã rất bất ngờ khi bé trai có cân nặng lên tới 5,1kg. Theo ghi nhận, đây cũng là trường hợp trẻ sơ sinh có cân nặng nặng nhất chào đời tại Trung tâm Sản Nhi từ trước đến nay.

Người nhà sản phụ cho biết, đây là lần sinh thứ nhất của sản phụ, em bé được đặt tên thân mật là Sữa. Hiện nay, sức khỏe của sản phụ và em bé ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc tại khoa Sản nhiễm khuẩn.

Theo quan niệm dân gian, đứa trẻ sinh ra càng to sau này càng khỏe mạnh, dễ nuôi. Chính vì vậy, khi mang thai, các bà bầu luôn cố gắng bồi bổ thật nhiều để con trong bụng đạt cân nặng tốt nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là một quan niệm không chính xác. Ngược lại, sinh con quá to lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho cả mẹ và con.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ sơ sinh đủ tháng (37 tuần – 40 tuần) có trọng lượng cơ thể dao động từ 2,5kg đến 4kg. PGS.TS Vũ Bá Quyết - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng cho biết, cân nặng của một thai nhi từ 3,2 - 3,5kg được coi là lý tưởng, trên 3,5kg được coi là thai to.

Nếu trẻ sinh ra nhẹ cân hoặc nặng cân hơn trung bình mà sức khỏe vẫn bình thường thì không quá đáng lo. Các bác sĩ và y tá có thể sẽ theo dõi thêm sau khi trẻ sinh ra để đảm bảo không có vấn đề gì với sức khỏe của trẻ. Sau khi sinh, với những em bé nặng cân, cha mẹ cần cho bé đi khám sức khỏe thường xuyên để kịp thời xử lý nếu có bất thường gì xảy ra.

Các chuyên gia y tế cũng cho biết, có rất nhiều nguyên nhân khiến bé sơ sinh bị quá cân nặng. Trong đó, nổi bật là các nguyên nhân: chế độ dinh dưỡng của người mẹ, thể trạng của cha mẹ, sức khỏe của mẹ trong thai kỳ....

Trao đổi với PV Đời sống Plus, Ths.Bs. Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, thai nhi quá to sẽ làm quá trình chuyển dạ của người mẹ gặp khó khăn, phải sử dụng nhiều hơn các biện pháp can thiệp sản khoa.Nhiều trường hợp đi đến bệnh viện đã trong tình trạng vỡ tử cung, nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con. Nếu các bác sĩ đã chỉ định là thai to, thai phụ nên chọn phương pháp sinh mổ để hạn chế những tai biến cho cả mẹ và con.

"Những trẻ có cân nặng lớn hơn mức bình thường cũng dễ bị các bệnh rối loạn chuyển hóa, thừa cân, béo phì, tim mạch. Không chỉ vậy mà bản thân người mẹ sinh con thừa cân cũng có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường"- Ths.BS Lê Thị Hải nói.

Cũng theo Ths.Bs. Lê Thị Hải, để bảo đảm sức khỏe của bé phát triển tốt và tránh nguy cơ các bệnh chuyển hóa , nên cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, theo dõi cân nặng của bé thường xuyên để điều chỉnh chế độ ăn hợp lý khi bé bắt đầu ăn dặm, tiêm chủng đầy đủ các loại vaccin phòng bệnh.