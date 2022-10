Huy chương Vàng SEA Games và chuyện từ chức

Ấn định ngày bốc thăm World Cup nữ 2023 Theo nguyên tắc bốc thăm do FIFA công bố, 32 đội lọt vào vòng chung kết (gồm 29 đội vào thẳng và 3 đội từ vòng play-off liên lục địa) được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Việc chia nhóm hạt giống được quyết định bởi thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA trước thời điểm diễn ra lễ bốc thăm. 2 đội chủ nhà gồm New Zealand và Australia mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng 6 đội đứng đầu. Nhóm số 2 gồm các đội thứ hạng từ 7 đến 14; 8 đội tiếp theo ở nhóm số 2 và 5 đội đứng cuối nằm ở nhóm số 4 cùng 3 đội vượt qua vòng play-off liên lục địa (3 đội bóng này được xác định bằng loạt trận diễn ra vào các ngày 17 và 23/1/2023). Việc bốc thăm sẽ diễn ra lần lượt từng nhóm 8 đội. New Zealand được ấn định ở vị trí hạt giống số 1 bảng A, còn Australia là hạt giống số 1 bảng B. Tương ứng với việc bốc thăm tên đội là vị trí 1 của mỗi bảng còn lại. Tiếp theo là các nhóm hạt giống số 2, 3 và 4. Ngoại trừ châu Âu, các liên đoàn châu lục hoặc khu vực tại vòng loại chỉ có một đại diện tại mỗi bảng. Docó 11 (hoặc 12) đội tham dự vòng chung kết, châu Âu sẽ có tối đa 2 đội tại mỗi bảng, điều này dẫn tới việc có 3 hoặc 4 bảng đấu có 2 đội châu Âu, phụ thuộc vào kết quả vòng play-off liên châu lục. FIFA World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự và thầy trò HLV Mai Đức Chung là một trong sáu đại diện của châu Á tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Châu Phi có 4 suất tham dự gồm Maroc, Nigeria, Nam Phi và Zambia. Khu vực Concacaf có Canada, Costa Rica, Jamaica và Mỹ. Nam Mỹ có 3 suất tham dự dành cho Argentina, Brazil và Colombia. Châu Đại Dương chỉ có 1 đại diện là New Zealand, đội bong này cũng là một trong hai đồng chủ nhà của giải đấu. Châu Âu có nhiều đại diện tham dự nhất, 9 đội bóng đã chắc chắn góp mặt là Đan Mạnh, Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ. Hai đội tiếp theo sẽ được xác định sau loạt play-off diễn ra vào ngày 11/10. Ngoài ra, châu lục này có thể thêm một đại diện nữa với suất play-off liên lục địa. Tại vòng play-off liên lục địa, ba đội sẽ được xác định sau loạt trận ngày 23/1/2023 để xác định đủ 32 đội tuyển nữ tham dự giải đấu.