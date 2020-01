Mới đây, Hương Tràm bất ngờ công bố teaser "nhá hàng" dự án âm nhạc đầu tiên, cùng với đó là chuỗi hình ảnh ghi lại quãng thời gian gần 1 năm sang Mỹ du học.

Dự án lần này của nữ ca sĩ có tên "The Nomad - Living our lives", cùng thông điệp: “Sống với chính cuộc sống của mình”, mang ý nghĩa hướng tới sự tự do sống theo sở thích, đam mê của bản thân. Đây cũng là chuỗi sản phẩm đánh dấu tròn 1 năm kể từ liveshow 6 năm ca hát mang tên "Hộp thư số 1" của Hương Tràm.

Hương Tràm ra mắt dự án đầu tiên sau gần 1 năm sang Mỹ.

Giọng ca sinh năm 1995 sẽ thể hiện những màn hát live cùng band nhạc và thu trực tiếp và đăng trên kênh YouTube của cô với mong muốn mang đến sự chân thật, gần gũi và mộc mạc để gửi tới khán giả.

Đoạn teaser giới thiệu dài 1 phút là chuỗi những hình ảnh trong suốt hành trình âm nhạc của Hương Tràm cho đến khi cô sang Mỹ. Từ khi cô khoác trên mình trang phục biểu diễn kiều diễm, tỏa sáng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả, cho đến thời gian trở thành một du học sinh nơi xứ lạ, nơi cô được tận hưởng sự tự do của chính bản thân mình.

Cùng với đó là lời tự sự của Hương Tràm: “Hành trình khám phá bản thân của tôi và các bạn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một thời điểm chúng ta lại có một câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi: Mình là ai? Hôm qua bước trên đôi giày hiệu, ngày hôm nay là dép xỏ ngón và ngày mai tôi sẽ lại được chạy trên đôi chân trần. Không quan trọng, nếu mọi chuyện đều được an định sẵn thì không có vinh quang.

Hình như tôi sinh ra vì tôi đã tự ban cho mình một nụ cười giữa những ngày bình thường, tự do mắc phải những sai lầm mới, tự do chống chọi với tất cả sự nghi ngờ, tự do thách thức cả sự tự do. Tự do cho ta thời gian tập trung và thời gian kịch trần để suy nghĩ, để bay".

Hình ảnh Hương Tràm trong dự án đầu tiên ở Mỹ.

Phía cuối clip, Hương Tràm hé lộ những hình ảnh của cô cùng band nhạc trong một căn phòng nhỏ ấm cúng chuẩn bị cho những sản phẩm live acoustic sắp tới dù chưa bật mí gì nhiều về dự án lần này.

Theo chia sẻ, đây là nơi cô có thể thoả thích tự do thể hiện chất nghệ sĩ của mình. Tự do làm mới các ca khúc từng đóng khung trong các bản hit của cá nhân hoặc của bạn bè nghệ sĩ. "Quyết định gác bỏ mọi thứ, trở về vạch xuất phát để sống ở vùng đất mới không phải dễ dàng và đặc biệt là với tôi. Có lẽ bây giờ chỉ cần có người lắng nghe vẫn luôn là ngày hạnh phúc, đơn giản lạ so với tôi trước kia.

Tôi đã sống với tuổi 25 vẫn đa sầu đa cảm, mong manh và rải buồn vui trên những đại lộ, những vùng đất xa xăm hơn. Nhưng tôi không dấu được một thứ cảm xúc hạnh phúc khi nhớ về chính là tạ ơn những yêu thương", cô tâm sự.

Sau hơn 7 tháng sang Mỹ du học, giọng ca "Em gái mưa" dành phần lớn thời gian cho việc học tập, học nhảy. Ngoài ra, thỉnh thoảng nữ ca sĩ cũng tham gia một vài show diễn giúp trang trải thêm cho cuộc sống cũng như chi phí học tập, đồng thời thỏa đam mê ca hát. Trước đó, cô cũng ra mắt hai sản phẩm “Chúng ta không có sau này”, “Vì sao anh cố giấu” dành tặng khán giả được chuẩn bị từ trước khi đi du học.

Bài hát đầu tiên trong chuỗi dự án sẽ ra mắt vào tối 20/1/2020 trên kênh YouTube của Hương Tràm.