“Hướng dẫn viên” 6 tuổi rưỡi nói tiếng Anh như gió quảng bá du lịch Việt

Xem những clip “Mina stays in a beautiful Hmong village and makes "men men" after Coronavirus” (Mina ở bản Mông làm mèn mén sau dịch corona) hay “Picking plums and making macerated plums in a Hmong Village” (Hái mận ở bản Mông) của Mina, không ít người tin rằng, đây là những thước phim quảng bá hữu hiệu du lịch Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Bé Mina và mẹ - BTV Mùi Khánh Ly.

Cách mà Mina nói, làm, chạy, nhảy, leo núi… đều vô cùng chuyên nghiệp, khiến nhiều người nhầm tưởng rằng, có một ekip đằng sau hậu thuẫn.

Tuy nhiên, BTV Khánh Ly - mẹ cô bé chia sẻ, toàn bộ clip là quay một cách tự nhiên bằng điện thoại trong quá trình Mina trải nghiệm cuộc sống cùng người dân bản địa, sau đó mẹ bé đã tự dựng thành clip.

Và vì vốn đã thành thạo tiếng, nên Mina nói luôn tiếng Anh để có thể chia sẻ những khoảnh khắc thú vị tới cả các bạn nhỏ ở Việt Nam và người nước ngoài.

Mina thường theo chân mẹ trong những chuyến thiện nguyện ở vùng cao nên có rất nhiều trải nghiệm thú vị.

Là một cô bé năng động, thông minh, nắm bắt mọi thứ rất nhanh cho nên khi được tới bản người Mông ở Sơn La, dù là lần đầu tiên được chứng kiến và làm những điều chưa từng được làm trước đây, nhưng cô bé đã nhanh chóng bắt nhịp, và vô cùng hào hứng khi được cùng các bạn đi leo núi, hái mận, nấu mèn mén cùng người Mông. Sau chuyến đi, Mina còn học thêm được một số câu nói tiếng Mông nên rất thích.

Trong clip “Mina ở bản Mông làm mèn mén sau dịch Corona”, cô bé thể hiện như là một “hướng dẫn viên” chuyên nghiệp khi dẫn dắt người xem bắt đầu với những bước chân lên vùng núi trong trang phục của người Mông, bao gồm cả đôi dép lê rất đúng “chất”.

Sau đó, cô bé hướng dẫn cách làm món mèn mén, một món ăn rất đặc trưng của người dân tộc Mông. Lời thoại ngắn gọn, xúc tích, đoạn clip chưa đầy 7 phút nhưng đã chứa đựng nhiều thông điệp, từ giới thiệu cảnh sắc núi rừng Việt Nam, văn hóa người dân tộc Mông ở Sơn La và ẩm thực cổ truyền của người dân tộc. Một số phụ huynh bình luận vui rằng, một ngày nào đó cô bé sẽ trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam.

Trong clip “Hái mận ở bản Mông”, cô bé cũng thể hiện khả năng nói tiếng Anh “cực đỉnh” với phát âm chuẩn, vốn từ phong phú, dễ hiểu và thể hiện sự nhanh nhẹn, đáng yêu từ việc vui chơi, trải nghiệm, cắm hoa cho đến cách bé làm nước mận.

Cô bé sở hữu đôi mắt biết cười.

Với đôi mắt híp và nụ cười tươi sáng, Mina đã trở thành một “hướng dẫn viên” chuyên nghiệp dẫn dắt người xem đến với trải nghiệm tuyệt vời ở vùng núi tươi đẹp này. Đó là những khoảnh khắc chân thực và cảm xúc thật nhất của Mina, để mọi người cùng cảm nhận rõ hơn về cuộc sống ở các vùng miền đất nước Việt Nam.

Thường được mẹ cho đi theo những chuyến thiện nguyện ở vùng cao, Mina cảm nhận được cuộc sống vất vả của những người dân tộc ở vùng cao.

Mẹ cô bé cho biết, bé muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đây, để biết mọi người đã nỗ lực như thế nào, đồng thời bé cũng muốn chia sẻ cho nhiều người khác biết tới.

Cô bé rất hoà đồng với các bạn nhỏ vùng cao.

Trước đây, khi mới chỉ 3 tuổi Mina cũng gây xôn xao với clip chúc Tết bằng 11 thứ tiếng. Ngoài khả năng học ngoại ngữ, Mina còn rất nhiều năng khiếu khác như vẽ, múa, chơi đàn piano, thiết kế thời trang...

Mina đặc biệt thích đọc sách nghiên cứu khoa học và sách danh nhân. Những danh nhân nổi tiếng thế giới như Warren Buffett, Coco Channel, Oprah Winfrey, Hillary Clinton, Ludwig van Beethoven, Walt Disney… đều được cô bé “nghiên cứu”.

Con gái BTV Khánh Ly còn nhiều năng khiếu khác như vẽ, múa, chơi đàn piano, thiết kế thời trang...

Dù hiện mới chỉ đang học lớp 1 nhưng Mina đã giành nhiều giải thưởng như giải đặc biệt cuộc thi "Spelling Bee", giải nhất cuộc thi kể truyện tiếng Anh, giải nhì cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng chống dịch Covid-19 do trường tổ chức, đạt điểm tuyệt đối 15/15 kiêm chứng chỉ Starters của Cambridge…

Trong thời gian tới, bé sẽ còn tiếp tục ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ bằng tiếng Anh, để mọi người dù ở nơi đâu, cũng có thể cảm nhận chân thực nhất về cuộc sống và cảnh sắc tươi đẹp của Việt Nam.