Hùng Dũng bắt đầu tập tễnh đi sau ca phẫu thuật gãy chân

Chỉ 2 ngày sau ca phẫu thuật, tình hình sức khỏe của tiền vệ Hùng Dũng đang có dấu hiệu hết sức khả quan khi anh đã có thể lập tức bước vào quá trình tập phục hồi.

Trang Fanpage chính thức của CLB Hà Nội đăng tải đoạn video Hùng Dũng bắt đầu tập đi với nạng. Từng bước đi của tiền vệ sinh năm 1993 có sự theo dõi sát sao từ các bác sĩ.

Hùng Dũng bắt đầu tập đi với nạng sau 2 ngày được phẫu thuật

Theo nhận định của các chuyên gia về cơ xương khớp, nếu mọi chuyện tiến triển khả quan, Hùng Dũng có thể tái xuất sân cỏ sau 6 tháng nữa. Theo nhận định của PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Trưởng khoa Y học thể thao Bệnh viện Việt Đức, mặc dù Hùng Dũng bị gãy cả xương mác và xương chày, nhưng đoạn gãy xương nằm ở phần thân xốp nên xương sẽ mau lành hơn, bởi ông từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật gãy chân tương tự nói trên.

Những bước đi tập tễnh của Hùng Dũng là tín hiệu đáng mừng để anh sớm trở lại sân cỏ

Hùng Dũng bị gãy chân sau pha vào bóng thô bạo của tiền vệ Hoàng Thịnh ở trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội cách đây ít ngày. Gây ra hậu quả nghiêm trọng, tiền vệ của TP.HCM đã nhận án treo giò tới hết năm 2021 và nộp phạt 40 triệu đồng.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: Báo Dân trí