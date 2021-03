Hú vía khoảnh khắc smartphone phát nổ khiến lửa trùm lên đầu khách hàng

Your browser does not support the video tag.

Hú vía khoảnh khắc smartphone phát nổ khiến lửa trùm lên đầu trong tích tắc.

Tình huống được ghi lại bởi một camera giám sát, cho thấy chiếc smartphone đang được thợ tháo ra, đặt trên mặt tủ kính, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy dữ dội. Chiếc điện thoại phát nổ đồng thời văng về phía đối diện, trúng đầu một khách hàng (người đàn ông áo vàng) đang đứng trước quầy trưng bày sản phẩm, khiến áo người này bắt lửa.

Ngay lập tức, người này đã cởi phăng chiếc áo dập để tắt lửa. May mắn là không có thương vong, nhưng các khách hàng đều bị một phen hú vía.

Sự việc xảy ra hôm 17/3 tại Bengaluru, Ấn Độ, với nguyên nhân được cho là do pin.

Đã có khá nhiều trường hợp điện thoại phát nổ; đa phần do người dùng vừa cắm sạc vừa sử dụng, hoặc trong quá trình sửa chữa có tác động vào pin.

Để đề phòng nguy cơ cháy, nổ pin khi sạc smartphone, người dùng cần dùng pin smartphone chính hãng và đảm bảo nguồn gốc.

Ngoài ra, trong trường hợp smartphone bị "chai" pin, bạn nên chủ động mang đến các cửa hàng để kiểm tra và thay pin kịp thời, tránh tình trạng pin bị phồng, dẫn đến nguy cơ cháy, nổ khi sử dụng hoặc khi sạc.

Ngoài ra, bạn nên sử dụng củ sạc, dây sạc chính hãng, tuyệt đối không sử dụng các loại dây sạc không rõ nguồn gốc. Nếu có cảm giác bị giật điện khi chạm vào thiết bị di động đang cắm sạc, bạn nên lập tức ngắt nguồn sạc điện để tránh tai nạn cháy nổ, đồng thời mang thiết bị đến các cửa hàng điện thoại có uy tín để kiểm tra.

Tác giả: Nguyễn Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí